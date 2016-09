Télévision. Attaquée, la belle Isabelle se rebelle

Pourquoi en vouloir à la ravissante Isabelle Ithurburu ? La journaliste du Canal Rugby Club a le vent en poupe sur le PAF. Et son fan club – Dieu sait si le cercle est extra large -souligne avec “affection” son professionnalisme, son charisme, son charme. Aux côtés de Sébastien Chabal, une photo de la “Belle et de la bête” a dérangé des internautes, désapprouvant leur sourire, jugeant irrespectueuse cette attitude au lendemain du départ de Philippe Guillard, viré de Canal +. Un amalgame ayant entraîné des commentaires sur des réseaux sociaux. Critiquée sur son silence et son absence de soutien à l’égard de l’ancien chroniqueur, Isabelle Ithurburu est sortie de ses gongs.

Sur son compte Facebook, la Paloise a mis les choses au point, se fendant d’une réponse cinglante à ces “détracteurs”.

“Pour ceux qui se permettent de faire des réflexions sans savoir (ça devient la mode sur les réseaux sociaux), je n’a pas besoin de laisser un message à mon cher Laguille ici, je m’adresse directement à lui, comme le font des amis. En ce qui concerne les raisons de son départ du CRC, elles regardent ceux qui ont pris cette décision, en l’occurrence pas moi, et encore moins Sébastien Chabal. Enfin, pour ceux qui comparent l’incomparable: Imanol, Cédric ou Marc (N D L R: Harinordoquy, Heymans, Lièvremont) ne remplacent évidemment pas Philippe ! Il est irremplaçable…”