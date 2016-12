Vendredi 2 et samedi 3 décembre, la ville de La Réole s’associe, comme chaque année, au Téléthon. Durant deux jours, plusieurs animations sont prévues pour fédérer et aider à financer les projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires mais aussi sur d’autres maladies génétiques rares. Dès ce vendredi, l’office de tourisme se transformera en chocolaterie éphémère, le temps de créer une fresque avec Patrick Brossard, chocolatier réolais. L’activité est ouverte à tous par une participation minime (1€), à partir de 10h.

Le marché de la solidarité

Samedi matin, c’est en plein cœur du marché, sur les quais, que le Téléthon donnera rendez-vous pour le départ de la marche. Une boutique sera installée avec la vente de produits et de pâtisseries dont les gains iront pour l’événement. Les pompiers volontaires, toujours présents pour défendre cette cause, organiseront plusieurs animations. Suivant la météo, le club d’aéromodélisme sera aussi de la partie avec un lâcher de bonbons.

Par la suite, l’office de tourisme reprendra son rôle de chocolaterie, toujours ouverte au public. La démolition et la distribution du chocolat se feront à 18h, aux côtés du groupe folklorique Lous Réoulès qui amènera sa bonne humeur permanente. Organisé par Anim’Réolais, ce week-end s’achèvera par « les danses du Téléthon » dans la salle de l’Amicale Laïque à 20h30 avec l’école de danse A Corps Danse et les associations Country C2C et de gym volontaire. Une vente de tableaux aux enchères complétera les gains récoltés durant ces deux jours d’animations et de solidarité.