Depuis un mois maintenant, particuliers comme professionnels peuvent créer leurs propres objets en les imprimant. Une démarche assez simple qu’explique David Lescaut, employé de Difintel. « Il suffit de nous transmettre un fichier et nous pourrons l’imprimer en quelques heures. »

Ce genre de fichiers se trouve assez facilement sur Internet, donc pas besoin d’être un génie de l’informatique pour s’en procurer. Bien sûr, ceux qui ont l’imagination et les capacités pourront créer leur propre fichier.

L’équipe du magasin pourra également créer un objet à partir d’un simple dessin dans certains cas. « Si on nous apporte un dessin en noir et blanc, nous pourrons le transformer en fichier 3D et l’imprimer. Mais cela demande plus de temps », prévient David.

L’impression 3D est aussi de plus en plus utilisée par les professionnels. « C’est un atout dans des professions comme architecte ou paysagiste. Ils peuvent présenter une maquette fidèle de leur plan dans leur prestation. On a par exemple imprimé une maison avec tout le mobilier et les trois étages détaillés », explique Frédéric Barthe, gérant de Difintel.

Au cas par cas

En revanche, l’équipe du magasin prévient. Pas question de faire de la reproduction à grande échelle. « Nous restons dans du cas par cas. Et pour les objets de marque, nous ne pourrons jamais faire de reproduction fidèle pour des simples raisons de copyright. »

Les tarifs sont également très variables et sont évalués par un devis avant l’impression. « Lorsque nous avons le fichier, l’imprimante définit le temps d’impression et la quantité de plastique utilisé. Puis nous estimons le temps de post-impression, pour évaluer le prix. »

La post-impression est tout le travail de découpage qui sera nécessaire pour obtenir l’objet voulu. L’imprimante réalise un bloc pour bien maintenir toutes les parties de l’objet imprimé. Il faut ensuite enlever tout ce plastique superflu manuellement. « Nous utilisons des micro-scalpels ou d’autres outils spécifiques. La post-impression peut durer plusieurs heures », détaille David Lescaut.

Des heures de travail qui peuvent augmenter le prix de l’objet. Pour les particuliers, les objets les plus simples sont disponibles à partir de 3€ et peuvent aller jusqu’à une centaine d’euros.