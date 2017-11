Dans son atelier, son premier, Stéphen Gué attend tranquillement la venue d’un client. Cela fait maintenant deux ans qu’il est installé à La Réole, dans la rue des Frères Faucher. Le Palois, qui se dit « béarnais d’origine basque espagnole » doit faire travailler son inspiration selon les envies de ses clients. Chaque jour, il tatoue des Sud Girondins, non sans talent. Cette passion, née du dessin, est devenue son métier après un parcours durant lequel il aura vadrouillé, armé de son appareil photo.

S’installer ? Ce n’était pas forcément l’objectif de Stéphen Gué. « Au début, je vadrouillais juste avec des piges. Je ne voulais pas m’installer, j’avais un peu d’appréhension car il y a besoin de se renouveler dans ce métier mais j’ai eu une opportunité ». Depuis 1997, année de son premier tatouage, le Palois a souhaité travailler dans ce domaine. Mais avant de se lancer, il vit d’une autre passion : la photographie.

Photographe à la Fashion Week

Autant pour la photo que le tatouage, Stéphen est autodidacte. Et il a su parler aux bonnes personnes au bon moment. « En dix ans, j’y suis arrivé. J’ai eu le culot de frapper à certaines portes ». C’est ainsi qu’il travaille pour certains créateurs de modes avec des compositions en studio, en majorité, mais aussi en étant un des photographes présents pour la Fashion Week à Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s’agit d’un des rendez-vous incontournables du monde de la mode.

J’ai eu le culot de frapper à certaines portes

Cependant, le Palois trouve son travail « trop contraignant » et surtout, sa situation personnelle l’oblige à remettre le cache sur l’objectif de son appareil photo… Pour les défilés de mode, du moins. Car la passion reste intacte. Et c’est assez naturellement qu’il s’est dirigé vers le tatouage par la suite.

Le rôle de prévention

« Le tatouage, c’est une manière de proposer ce que je fais. Les gens viennent aussi se libérer, se lâcher. Il y a aussi un rôle de psychologue chez le tatoueur ». Souvent, le tatouage peut représenter un sentiment ou un souvenir qui peut être symbolique ou douloureux. Et forcément, avant de se lancer dans une série de piqûre, le tatoueur doit bien cerner la personne en face de lui.

« J’ai aussi un rôle de prévention, continue Stéphen. Si un enfant de 20 ans veut se faire tatouer le prénom de sa copine avec qui il est depuis six mois, c’est compliqué ». Car pour le tatouer, l’objectif est aussi que le dessin ou le motif plaise le plus longtemps possible. « Cela peut être aussi rédhibitoire pour l’emploi, par exemple. On doit avoir ce rôle-là ». Il s’agit d’une manière de concevoir et de pratiquer qui plaît, semble-t-il, puisque le commerçant imagine et dessine environ dix dessins par semaine avant de passer à la piqûre.