Tarifs SNCF: du nouveau pour la rentrée

Création d’un Pass abonné Nouvelle-Aquitaine:

La SNCF met en place un abonnement tout public, valable sur toute la Région Nouvelle-Aquitaine, intermodal (tout public + réseau urbain) et offrant des avantages loisirs pour les mensuels et annuels. Ils donnent droit à 50% de réduction sur les trajets en Nouvelle-Aquitaine les week-ends, jours fériés et vacances de la zone A, et 25% en semaine.

Création d’un forfait groupes scolaires:

Ce forfait s’applique aux groupes scolaires de maternelles, primaires, collèges, lycées, instituts médico-éducatifs et centres de formation des apprentis de Nouvelle-Aquitaine. Le prix est calculé par palier kilométrique sur la base d’un groupe de 30 personnes (26 élèves et 4 accompagnateurs): 0-100km: 1€, 101-200km: 2€, 201-300km: 3€, 301-400km: 4€. Ce tarif est utilisable une fois dans l’année par classe, il est valable dans les trains circulant entre 9h et 16h du lundi au jeudi, et dans les trains qui circulent entre 9h et 12h le vendredi.

Création de l’abonnement interne étudiant:

Il concerne les étudiants âgés de moins de 26 ans et sous réserve d’un certificat de scolarité.Il vient en remplacement de la carte CIJA. cet abonnement permet de voyager sur le trajet de son choix, domicile-lieu d’études en Nouvelle-Aquitaine et régions limitrophes. Son coût: 30€, à la charge de l’étudiant.