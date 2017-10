Le Taïso est une méthode de maintien de l’activité physique, alliant la motricité à la coordination des mouvements et au sens de l’équilibre, particulièrement adapté à un public féminin ainsi qu’aux seniors.

Sport d’origine japonaise, il nommait à la base les activités physiques complémentaires pratiquées par les compétiteurs de judo ou de jujitsu dans le cadre de leur entraînement. Aujourd’hui, la discipline intéresse un public de plus en plus large, sans limite d’âge, qui n’a pas pratiquement pratiqué de sport auparavant et qui recherche un loisir axé sur la culture et l’entretien physique. « C’est une alternative ludique aux nombreux sports de remise en forme comme le step ou la gymnastique volontaire puisque certains cours de Taïso représentent une approche douce des arts martiaux tels que le judo et le jujitsu, sans aucun danger car il n’y a ni coup porté, ni chute » explique-t-on au Judo Club Marmandais.

La plupart des exercices du Taïso se font en binômes, ils travaillent sur les disciplines suivantes : entretien cardio-respiratoire, amélioration de l’endurance, renforcement musculaire, amélioration de l’équilibre et des capacités psychomotrices, amélioration de la coordination générale des membres, assouplissement, relaxation.

Au club de Marmande, « nous portons surtout l’accent sur la motricité articulaire, le sens de l’équilibre, et autant que faire se peut sur l’assouplissement. Le Taïso s’inscrit parfaitement dans la dynamique sport-santé/bien-être ».

Les cours sont dispensés par un professeur diplômé d’Etat tous les mercredis de 20h à 21h, à la salle des arts martiaux, 12 rue du stade. Les inscriptions peuvent se faire les mercredis et samedis de 14h à 17h, au bureau du Judo Club Marmandais, rue du stade. Tél. : 05.53.89.53.89 ou 06.77.46.78.98.