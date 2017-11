Tabac : les bienfaits de l'arrêt définitif

Lancée en novembre 2016, la campagne nationale “Moi(s) sans tabac” a pour objectif de sensibiliser autour de la consommation de tabac. En France, le tabac est la cause de 73.000 morts par an et en 2016, 34,5% des 15-75 ans fumaient du tabac, dont 28,7% quotidiennement. Des chiffres qui restent stables depuis 2010 après une hausse observée entre 2005 et 2010. Coordonné par Santé publique France et le ministère des Solidarités et de la santé, en partenariat avec l’Assurance maladie, l’opération “Moi(s) sans tabac” est l’occasion de se lancer dans une croisade face à cette dépendance. En Sud-Gironde, quels sont les ateliers proposés pour ceux qui veulent arrêter ? Et surtout, quels sont les bienfaits pour le corps lorsqu’on arrête la consommation de tabac ?

Des consultations sans rendez-vous

Sur le territoire, pour sensibiliser les fumeurs, un stand d’information sera mis à la disposition du public au lycée agricole de Bazas (2, avenue de la République), organisé par les antennes langonnaise et bordelaise de l’Association Nationale de Prévention et Alcoologie et Addictologie (ANPAA) ainsi que l’établissement scolaire bazadais. À Cadillac, le centre hospitalier propose aux fumeurs des consultations sans rendez-vous d’aide au sevrage durant tout le mois de novembre. Du côté de Cérons, ce sont des ateliers interactifs qui vont être mis en place par les salariés d’Arcelormittal.

Cette année, la dimension collective est renforcée par la création d’équipes thématiques et géographiques sur Facebook. En Nouvelle-Aquitaine, les participants sont invités à rejoindre le groupe Facebook “Les habitants de la Nouvelle-Aquitaine #MoissSansTabac” leur permettant de s’exprimer et de partager leur expérience. À l’échelle du département de la Gironde, il est à noter que la Fan zone #MoisSansTabac s’arrêtera place de la Victoire, à Bordeaux, le mardi 7 novembre, de 9h à 19h. L’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires seront présents pour informer et sensibiliser la population avec un professionnel de santé. Pour découvrir les autres initiative, il faudra se rendre sur le site suivant en cliquant ici.

Quels bienfaits lorsqu’on arrête le tabac ?

En arrêtant le tabac, des bienfaits immédiats se déroulent à l’intérieur de notre corps. Dès la première demi-heure, d’ailleurs. En effet, 20 minutes après la dernière cigarette, la fréquence cardiaque redevient normale. Au bout de 24 heures, les risques d’infarctus du myocarde commencent à diminuer et le monoxyde de carbone est éliminé, n’étant pas détectable dans le corps. Après deux jours, c’est la nicotine qui disparaît dans le sang.

Par la suite, les bienfaits concernent le goût des aliments qui revient ainsi que la couleur de la peau, qui devient plus claire, et ce après deux semaines d’arrêt. Trois à neuf mois plus tard, c’est la respiration qui s’améliore. Un an après, les risques de maladies cardiovasculaires sont réduits de moitié et cinq ans plus tard, c’est le risque d’accident vasculaire qui est réduit de moitié. À noter que le risque de cancer de la bouche, de l’oesophage et de la vessie est également diminué de 50% et que le risque d’infarctus est égal à ceux qui ne fument pas.

Dix ans plus tard, c’est le risque de cancer du poumon qui est réduit de moitié environ alors que le risque d’accident vasculaire cérébral rejoint le niveau de risque des non-fumeurs. Enfin, 15 ans après l’arrêt de la cigarette, le risque de maladies cardiovasculaires est égal à celui des non-fumeurs. Pour rappel, l’arrêt du tabac peut diminuer les symptômes allergiques, l’intensité des crises d’asthme et le nombre d’épisodes de bronchites chroniques. La peau reprend une couleur plus vive ainsi que son élasticité et l’haleine devient plus agréable et moins fétide.