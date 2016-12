Virginie Malossi et James Davy, les jeunes parents de la petite Lyna, 2 ans ½, atteinte du syndrome de Rett, ne remercieront jamais assez ceux qui se mobilisent pour eux… Pour ce Noël, la petite famille s’est retrouvée à Eurodisney, à Marne-la-Vallée, un cadeau inespéré qu’elle doit au Kiwanis Club de Marmande : Virginie Malossi, James Davy, leurs enfants Sean, 9 ans, Jamy 7 ans et donc Lyna, 2 ans et demi, n’ont jamais pu lever le pied et souffler un peu depuis qu’ils ont leur petite dernière souffrante. « Notre vie a changé » déclarent-ils, mais leur fille et leurs deux garçons restent leur lumière. Face à leurs difficultés, la mobilisation grandit. Le conseil citoyen du quartier de la Gravette leur a dédié un loto et une fête, l’entreprise Urbaser veut également intervenir pour eux, comme l’avait fait Sun Form, en premier, le 4 juin dernier.

Une association pour Lyna

Virginie et James n’attendent pas seulement l’aide extérieure. Ils ont monté leur propre association, «Solidarité pour Lyna».