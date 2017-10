Comme chaque saison, le BEC a connu un important turnover. Entre les fins d’étude et les mutations professionnelles, les deux tiers de l’effectif ont été renouvelés durant l’intersaison. A 20 ans, pour sa quatrième saison au club, Sylvain Lapeyre est déjà un des anciens de l’équipe fanion. Le deuxième-ligne, originaire de Boucau-Tarnos et étudiant en communication, évoque l’état d’esprit de son équipe au moment de démarrer en championnat Promotion Honneur.

“Sylvain, le BEC démarre sa saison ce dimanche, à domicile, face au RC Lège-Cap-Ferret. Comment l’équipe aborde cette rencontre ?

On ne connaît pas du tout Lège-Cap-Ferret. Il paraît que c’est très épais devant mais on ne sait pas trop à qui on va avoir affaire. On se concentre surtout sur nous. L’effectif a changé à 60-70% donc les nouveaux coachs, Pascal Destruhaut (avants) et Adrien Ferreira de Carvalho (trois-quarts), insistent sur les repères. On va essayer de jouer les coups intelligemment mais ce n’est pas toujours facile comme on manque de joueurs expérimentés dans notre équipe.

Comment le groupe a vécu la saison dernière, où vous n’avez eu aucune victoire et été relégués ?

On a pris des raclées mais ça n’a jamais plombé l’ambiance. Heureusement ! (rires) Sinon, il n’y aurait plus de club. Le BEC, c’est vraiment un club à part. C’est étudiant, il n’y a pas d’argent. C’est cet esprit qui me plaît. On a aucun compte à rendre. On s’investit dans le club sans contrepartie. Personne ne cherche de reconnaissance. Je ne vois pas où je pourrais trouver ça ailleurs…

Il paraît que tu n’es pas le dernier pour organiser les soirées…

Les joueurs, nous sommes des bénévoles au club. Les dirigeants nous fixent des limites mais ils nous laissent animer le club. Avec Jean-Baptiste [Manente-Balladu] et quelques autres, c’est vrai qu’on passe pas mal de temps à organiser des soirées étudiantes. On a un bon régiment de gradés pour s’en occuper… (rires) On vient au BEC pour passer aussi des bons moments en dehors du rugby. Le rugby, c’est un prétexte pour nous retrouver. En trois ans, je me suis fait une tripotée d’amis ici. Tant que je serais sur Bordeaux, je ne me vois pas aller ailleurs.”