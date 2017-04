Suzuki Swift : une élégance bien italienne

Dessinée en collaboration avec les bureaux de style Suzuki du Japon et d’Italie, la nouvelle Swift attire les regards tout en reprenant certains traits de la génération précédente. Elle se distingue par l’apparition d’une grande calandre alors que, de profil, son originalité se manifeste par une poignée de porte arrière encastrée dans le montant et une moulure venant couper le haut de la custode. Une astuce favorisant la délimitation d’un éventuel toit de couleur différente.

Longue de 3,84 m, la nouvelle Swift perd un cm mais l’empattement gagne 2 cm. Plus large de 4 cm et moins haute de 1,5 cm, elle apparaît donc plus dynamique alors que sa plate-forme empruntée aux récentes Baleno et Ignis permet d’offrir un espace intérieur plus conséquent et un coffre de 265 litres, soit un gain de 54 litres.

La possibilité d’un équipement très complet

L’habitacle présente des lignes plus modernes, mais toujours dans une atmosphère assez sombre. L’agencement du tableau de bord reste classique et fonctionnel avec une console légèrement orientée vers le conducteur. Toutefois, l’écran tactile de 7 pouces, accueillant entre autres la navigation, est implanté sous les deux aérateurs centraux. Inverser ce positionnement eut été plus judicieux pour une meilleure lecture. Sur le plan équipement, la Swift peut disposer de l’air conditionné automatique, d’une caméra de recul, du régulateur de vitesse adaptatif, des feux de route automatiques ou encore de l’alerte de franchissement de ligne. La connectivité étant devenue primordiale, le système audio est couplé avec la connexion smartphone compatible Bluetooth.

Essence et petit hybride

La Swift reçoit les moteurs déjà en service sur la Baleno : un 4 cylindres essence 1,2 litre de 90 ch et un 3 cylindres turbo de 111 ch. Ils sont également disponibles en version hybride (SHVS), de même puissance mais dotés d’un alterno-démarreur et d’un moteur électrique alimenté par une batterie lithium-ion de 12 volts. Ce système stop/start amélioré offre 50 Nm de plus au démarrage et à basse vitesse tout en diminuant la consommation. Les moteurs sont associés à des boîtes mécaniques à 5 rapports et seul le 3 cylindres essence reçoit aussi une boîte automatique à 6 rapports. De son côté, le 4 cylindres offre la possibilité d’une transmission intégrale par l’action d’un visco-coupleur envoyant sur le train arrière jusqu’à 50 % du couple en cas de mauvaise adhérence.

Des qualités routières indéniables

Avec les améliorations en matière de rigidité et de légèreté obtenues avec la nouvelle plateforme et la caisse et aboutissant à un gain de poids de 120 kg par rapport à la génération précédente, le comportement routier de la Swift, qui avoue 840 kg sur la balance, est forcément en progrès avec, en prime, une consommation bien sobre et un freinage plus incisif. Les suspensions ont été adaptées pour amener plus de confort et la direction plus directe voit son rayon de braquage passer de 5,20 m à 4,80 m, un atout très appréciable en agglomération. Le niveau de bruit a été également réduit apportant plus de sérénité aux passagers. Animée par le 111 ch, la Swift montre un beau tempérament sur la route, bien que ses rapports longs ne l’avantagent pas vraiment.

