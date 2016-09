Tonneins Suzanne, en service civique au club de gym

Son but, c’est d’être bilingue. A 18 ans, Suzanne Moshes a souhaité quitter sa ville de l’Est de Berlin pour découvrir la France. Elle s’est donc inscrite pour faire un service civique européen. De son côté, le club Gym pour tous cherchait un jeune en service civique, l’expérience avec Laurie Pouydesseau l’an passé ayant été satisfaisante. Il se trouve qu’en plus d’avoir un coup de cœur pour la France, Suzanne est gymnaste depuis qu’elle a 5 ans.

Autonome

La voici donc à Tonneins depuis le 1er septembre, « je voulais faire quelque chose dans le social » explique-t-elle avec son accent germanique, « en Allemagne, j’entraîne des jeunes et j’apprends le français. J’aime la France, la langue, la gastronomie ! Et je veux connaître une nouvelle culture ». Pour le moment, point de mal du pays, « j’ai deux frères et une sœur, donc il y a toujours quelqu’un avec moi. Ici, c’est la liberté » lance-t-elle.

Elle va ainsi passer un an à Gym pour Tous. L’occasion de « réfléchir à la mise en place d’échanges avec son club » explique Thierry Taupe, président. La jeune allemande va, de plus, poursuivre l’action menée par Laurie Pouydesseau qui consistait à faire pratiquer la gym à des personnes handicapées.

Enfin, Suzanne vient renforcer le staff du club tonneinquais où elle a intégré l’équipe de Cheerleading, « assez demandée, notamment par le club de basket de Seyches ».

Cette année, Gym pour tous devrait dépasser les 200 licenciés. Le bilan de la saison passé est plutôt bon avec une équipe de filles arrivée 3ème des championnats de France et des garçons qualifiés à la finale interrégions.