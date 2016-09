SUV : l’embarras du choix

Land Rover Discovery : élite du SUV

Le mythique ambassadeur de Land Rover n’a pas joué au chat et à la souris avec les photographes. Un mois avant le Mondial, et près d’un an avant sa commercialisation en France, il se dévoilait déjà. Signe de confiance, de rareté sur son segment ? Sans aucun doute.

La 5e génération du Discovery incarne « un SUV premium, désirable, polyvalent et performant », se félicite d’emblée le responsable du design. Massif, haut perché, mesurant quelques centimètres de plus que le Range Rover Sport, capable d’accueillir jusqu’à 7 passagers dans un confort extrême, le Discovery 2017 est presque un hymne aux superlatifs.

Il se distingue notamment par ses technologies d’info-divertissement, par ses moteurs puissants (de 150 à 340 chevaux) comme par ses capacités de franchissement. Au chapitre modularité, le SUV étonne encore, dans la mesure où il autorise le réglage des rangées de sièges arrière depuis un clic sur votre smartphone.

Tarif estimé : à partir de 50 000 euros

Renault Koleos : second souffle

La dernière édition du Koleos est vouée à une carrière mondiale, dans plus de 80 pays. Une destinée haut de gamme l’attend, en mode 4×4. Véhicule au trait de crayon dynamique, musclé et serti de chromes, le frère aîné du Kadjar domine la route avec la sérénité et le charisme qui jusqu’alors lui avaient fait défaut.

Sa garde au sol surélevée l’autorise à se faufiler avec aisance sur les chemins difficiles. Le SUV étendard de Renault propose à présent du répondant aux conducteurs, avec des motorisations essence et diesel tirant pleinement profit de leurs blocs 130 à 175 chevaux.

Pendant ce temps, au volant, les équipements préventifs sont légion, de l’alerte de survitesse au stationnement mains libres en passant par le freinage actif d’urgence.

Du neuf encore, avec l’intégration dans le Koleos de la fameuse tablette Renault R-Link 2, qui permet au pilote de commander du doigt les fonctions navigation et multimédia.

Tarif estimé : à partir de 29 000 euros

Peugeot 5008 : appelez-le SUV !

Capot long, face avant verticale, ceinture de caisse rehaussée. Même nom mais vocation inédite. C’est ainsi que l’on pourrait définir la métamorphose du Peugeot 5008, qui troque son costume de monospace pour un rôle de SUV à sept places.

Objectif : intégrer un segment automobile symbole de modernité et, qui plus est, saisir des opportunités de vente aux quatre coins de la planète. Ce 5008 brille par sa dimension maîtrisée (4,64 m) et surtout par son empattement de 2,84 m, qui permet de gagner une dizaine de cm sur l’espace de bord.

Il se distingue également par ses aides au franchissement et par les fonctionnalités qui animent sa conduite, le Peugeot i-Cockpit en premier chef, dont la spectaculaire dalle numérique concentre tous les regards. Au volet moteur, le 5008 dispose de 10 offres diesel et essence, pour une puissance comprise entre 100 et 180 chevaux.

Tarif estimé : à partir de 27 000 euros

Audi Q2 : sérieux client

La commercialisation est venue, pour le pétillant Audi Q2. Disponible en deux ou quatre roues motrices, entre 110 et 190 chevaux selon les variantes essence et diesel, le dernier né des SUV aux anneaux exécute des premiers tours de roues réussis.

Tout-terrain compact et haut de gamme, il se caractérise par ses coloris audacieux, son becquet de toit, ses lignes élégantes, également par la forme trapézoïdale de ses entrées d’air. A bord du véhicule, les acquéreurs découvrent une belle modularité, un volume du coffre important et une banquette arrière divisible en trois.

Le conducteur apprécie les aides à la conduite, la direction progressive notamment, mais aussi la facilité avec laquelle il est possible de rester connecté avec l’extérieur, à travers le hot spot Wi-Fi embarqué. Tout juste sorti des lignes de production, le Q2 se décline déjà dans une série spéciale sportive gris brillant nommée Edition 1.

A partir de 26 500 euros

Seat Ateca : montée en gamme

Pour un essai, le manufacturier réalise un coup de maître. L’Ateca porte le nom d’un village situé au cœur de la péninsule ibérique. Mais il se définit surtout comme le premier SUV signé Seat, disponible en trois finitions, en deux ou quatre roues motrices, dans des teintes de carrosseries actuelles et vitaminées.

Trait de crayon énergique, singulièrement compact (4,36 m), ce tout-terrain de caractère arrive dans les concessions françaises avec confiance. Et pour cause, il vient de décrocher les fameuses cinq étoiles du respecté institut Euro NCAP, entre autres grâce à ses dispositifs utiles pour protéger tant les passagers que les piétons.

L’Ateca promet à ses acheteurs une ambiance intérieure reposante et des performances honorables voire sportives puisqu’il est motorisé par des blocs essence et diesel de 115 à 190 chevaux.

A partir de 21 990 euros

Volkswagen Tiguan : robuste et fonceur

Résolument dynamique le Tiguan, un an après le lancement de la deuxième génération. Avec son nouveau moteur de 240 chevaux, le best-seller de Volkswagen met en effet la barre haut dans la catégorie concurrentielle des SUV.

Sa trouvaille, c’est un bloc BiTurbo, un diesel quatre cylindres à injection directe. Une boîte à double embrayage DSG à 7 rapports et la transmission intégrale assurent la parfaite cohérence et plénitude de ce moteur. Les performances s’en ressentent.

Le Tiguan peut désormais accélérer de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes et atteindre (sur circuit) la vitesse de 228km/h, pied au plancher.

Le nouveau Tiguan est par ailleurs toujours proposé dans plusieurs autres mécaniques, moins hurlantes mais tout aussi efficaces, dès 115 chevaux de répondant. Le SUV allemand reste en outre l’un des rois du segment en matière de sécurité, de confort, de capacité de tractage et d’info-divertissement.

A partir de 25 000 euros / A partir de 45 000 euros (version 240 chevaux)

Dacia Duster : Black Touch

1 million d’unités produites depuis quatre ans ! Le Duster fait partie des succès commerciaux de ces dernières années. Depuis son renouvellement en 2013, il est même le SUV le plus vendu aux particuliers.

L’ambassadeur sportif et bon marché de Dacia a décidé, une fois n’est pas coutume, de récompenser sa clientèle en inaugurant cet automne une finition et teinte noire intégrale qualifiée assez logiquement de « Black Touch ».

Derrière cette nouvelle ligne, qui habille le véhicule des coques de rétroviseurs à la grille de calandre, qui accueille la navigation et une caméra de recul, c’est toute la gamme Duster qui évolue et consolide ses attraits. Cette Black Touch est combinable avec le moteur essence TCe de 125 chevaux et le diesel dCi de 110 chevaux.

Ajoutez seulement 2 000 euros de plus pour rouler en mode 4×4.

A partir de 17 100 euros

Jaguar F-Pace : pure signature

Jaguar est l’une des marques de prestige qui investit avec enthousiasme les allées du Mondial de l’Auto. Elle y expose notamment son dernier né, le F-Pace, qui n’est autre que le premier SUV de son histoire.

Dès sa commercialisation, malgré les rivaux allemands et italiens, le F-Pace a visé juste. Sportif, sobre et luxueux, génétiquement félin, le 4×4 anglais a trouvé ses adeptes en quelques mois de service. Aussi bienfaisant en termes d’habitabilité que de technique, il suggère une large palette de motorisations allant de 180 à 380 chevaux.

Adulé des ménages CSP+ comme des flottes d’entreprises, le F-Pace dispense le meilleur sur le plan de la communication. Au volant en effet, son système InControl Touch Pro, incarné par une borne Wi-FI et un écran tactile intuitif de 10,2”, autorise la connexion simultanée de huit téléphones et tablettes.

A partir de 42 000 euros

Skoda Kodiak : cœur vaillant

Avec ses 4,70 m de long et ses 7 places, le tout-terrain tchèque a tout d’un géant. Il s’agit du plus grand SUV jamais construit par Skoda.

Fonctionnel, connecté, équipé de 30 solutions maison « simply clever » (à l’image de la protection renforcée des portières à l’ouverture), le Kodiak bénéficie en outre d’une modularité exceptionnelle.

Son volume de chargement peut ainsi atteindre les 2 065 litres selon la configuration choisie. Pas seulement un colosse de style, le benjamin de Skoda sait aussi jouer les gros bras et peut tracter jusqu’à 2,5 tonnes.

Au chapitre mécanique, le conducteur peut choisir entre cinq motorisations : trois blocs essence TSI et deux diesel TDI. La transmission intégrale est associée à deux variantes (180 et 190 ch). Elle s’actionne depuis la planche de bord, sur simple pression d’un bouton.

Châssis, moteur et freins adaptent alors leur fonctionnement aux caractéristiques du terrain.

Tarif estimé : à partir de 25 000 euros

Peugeot 3008 : l’aventure continue

Après sept ans d’un bain de foule mémorable, le 3008 entend confirmer son succès. Produit dans l’usine PSA de Sochaux, le SUV star de Peugeot affiche une esthétique renouvelée, moderne.

Il en impose, gagne en muscles, en longueur, et rehausse sa garde au sol à 22 cm. A bord, c’est l’habitabilité qui prime, avec un coffre de 520 litres, davantage d’espace pour la tête et les jambes.

Le 3008 accroît également le confort des passagers et du conducteur à travers des éclairages d’ambiance, des parfums et des sièges massants.

Il fait la part belle au high-tech, avec son spectaculaire i-cockpit, ses assistants de conduite et son affichage tête haute très futuriste. Sous le capot, le Peugeot 3008 propose des moteurs de 130 et 165 chevaux en essence et des blocs de 120, 150 et 180 chevaux en diesel.

A partir de 25 900 euros

APEI-Actualités. Louis-Cyril Tharaux