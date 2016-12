Le marché de Noël sera de retour à Roaillan dimanche 4 décembre, de 9h à 19h. Sur la brèche depuis plusieurs semaines, les associations des parents d’élèves et Culture et loisirs mettent en commun leur savoir-faire afin de ravir tous les visiteurs.

Marlène Reberat, présidente de l’association Ainsi font

Nous souhaitons créer du lien entre les Roaillannais, les enfants des écoles, les parents.

Le marché de Noël se déroulera sur deux sites. Au niveau de la salle des fêtes, artisans et producteurs seront au rendez-vous : gourmandises et autres délices seront présents sur les stands des exposants, ainsi que des peintures et bijoux.

Des animations rythmeront la journée : balade en calèche ou tour en poney, grimpe d’arbres, conte animé, chants de Noël, lâcher de lanternes japonaises et bien sûr l’incontournable visite du Père Noël. À midi, il sera possible de prendre un plateau-repas préparé par le restaurant Le bon coin (à réserver 10 €) sinon une crêperie bretonne et un food truck seront aussi présents.

Renseignements : Marie-Hélène Vilette 06.72.50.77.82, Marlène Reberat 06.78.73.05.37.