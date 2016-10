Bazas Sur la trace des chauves-souris

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Mystérieuses, suscitant souvent peur, voire répulsion, les chauves-souris sont pourtant des animaux utiles et leur présence sur un territoire, gage d’un environnement préservé. Pour mieux les connaître et les approcher, la LPO Aquitaine en partenariat avec le Conseil départemental et la CDC du Bazadais organise des sorties naturalistes. Magaly Contrasty, chargée de mission, a accompagné une quinzaine de curieux vendredi 16 septembre à la tombée de la nuit sur les berges du lac de la Prade.

Hirondelles de nuit

Les chauves-souris chassent la nuit et leur vol est rapide, estimé à 30km/h. Pour les repérer et les identifier, un petit instrument, la Badbox, permet d’entendre les ultrasons qu’elles émettent et de les repérer à la lisière des arbres. Car la chauve-souris voit avec ses oreilles, ce qui lui permet en captant le retour d’ultrasons d’évaluer la distance, le volume d’une proie potentielle et l’angle d’attaque idéal. C’est une véritable image en 3D qui permet à la chauve-souris chassant gueule ouverte d’attraper en une seule nuit jusqu’à 3.000 insectes. La Badbox a signalé de très nombreux individus et selon les fréquences identifié trois espèces sur les cinq qui habitent le site du lac.

Un site remarquable

Cinq espèces ont été répertoriées aujourd’hui sur le site : des pipistrelles (pipistrelle commune, pipistrelle de Nathusius, pipistrelle de Kulh), la grande noctule, des oreillards gris, des murins, des rhinolophes. Les pipistrelles étaient nombreuses ce soir-là. Petites (de 15 à 28cm d’envergure, pesant de 3 à 10 grammes), elles s’abritent dans les frênes de la berge aux écorces craquelées. Un interstice de 2cm leur suffit. Dans quelques semaines, après s’être accouplées, elles rentreront en hibernation dans de nouveaux abris. Au printemps, les femelles déclencheront la fécondation et après une période de gestation de 4 à 6 semaines, un petit naîtra. Il reste accroché à la mère pendant une semaine avant de rejoindre une colonie de parturition où toutes les femelles nourrissent les petits jusqu’à ce qu’ils soient autonomes.

Si 1.200 espèces de chiroptères peuplent tous les continents et tous les milieux, on en découvre encore.

En Aquitaine, 25 espèces ont été référencées. La LPO et le Groupe Chiroptères Aquitaine participent à l’étude, à la protection de ces animaux et de leurs écosystèmes. Tout renseignement concernant un site d’habitat, un site de chasse, la découverte d’un individu vivant ou mort peut être communiqué sur le site www.gca-asso.fr

Sophie Marquette