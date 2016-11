Sud-Gironde : l'agenda des marchés de Noël

Les marchés de Noël sont lancés, voici l’agenda des marchés de Noël qui se déroulent ce week-end en Sud-Gironde.

Sauternes

Dimanche 27, de 9h à 18h, à la salle des fêtes.

Belin-Béliet

Lundi 28, marché organisé par le jeune Groupement économique. Infos: 06.15.02.61.44.

Podensac

Marché des créateurs samedi 26 dès 14h et dimanche 27 de 10h à 18h à la Chartreuse des Eyres.

Landiras

Dimanche 27 dès 10h à la salle polyvalente.

Caudrot

Dimanche 27, de 10h à 18h à la salle des fêtes.

Loubens

Samedi 26 et dimanche 27, marché de Noël, ateliers de cuisine et autres animations avec la Ferme du Moulinat et le Château de Lavison. Infos: 05.53.71.30.84 ou 05.56.71.48.82 ou 06.82.80.24.17.

Uzeste

Dimanche 27, de 10h à 18h, marché des créateurs au Café du Sport et sous la tonnelle.

Cazaugitat

Dimanche 27 de 10h à 18h à la salle des fêtes. Infos: 05.56.61.41.33.