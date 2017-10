Sucre : attention aux céréales pour les enfants

Les enfants raffolent souvent des céréales. Et les parents pensent bien faire en leur en donnant au petit déjeuner. Erreur. L’Association nationale de défense des consommateurs et usagers (CLCV) s’est intéressée aux céréales pour enfants en analysant 105 produits différents. Le constat est plutôt inquiétant. Les différentes références ont été analysées grâce au système d’étiquetage nutritionnel, la notation Nutri-Score.

Verdict ? Toutes les céréales contiennent des sucres ajoutés. Trop de sucre. Ainsi, d’après les auteurs de l’étude, la teneur moyenne en sucre atteignait 28 grammes pour 100 grammes de céréales. Une équivalence qui correspond à 1,7 carré de sucre pour une portion de 30 grammes de céréales. En conséquence, les marques étudiées obtiennent en majorité la note de C ou de D. Attention également aux céréales fourrées qui sont trop sucrées.

Faible teneur en … céréales

Interrogé par RTL, le délégué général de la CLCV estime que le problème principal ne concerne pas directement les céréales mais davantage la quantité mangée par les enfants. « Ça part de l’idée qu’il faut une dose de 30 grammes pour les enfants, or souvent on a tendance à donner plus : 50 ou 60 grammes. Et là, la dose de sucre est vraiment très importante ».

En plus d’être trop sucrées, les céréales ne contiennent pas suffisamment…. de céréales. D’ailleurs, les responsables de cette enquête ont constaté que la teneur en céréales n’était pas toujours inscrite sur les emballages. Quand cette mention est écrite, la teneur moyenne en céréales est de 65%. En bas du podium se trouvent les produits à base de blé soufflé, de caramel ou de miel, de pétales sucrés.

L’étude invite les fabricants à intégrer davantage de céréales complètes dans les recettes. Celles-ci contiennent davantage de fibres et la population française n’en consomme pas assez. Enfin, les auteurs réclament également davantage de « transparence dans l’indication des quantités globales de céréales » et « une reformulation pour améliorer la qualité nutritionnelles » des céréales.

APEI-Actualités. Johanna Amselem