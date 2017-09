Avait lieu aux Carmes la première journée de Terr’alternatives, organisée par les associations langonaises. « Les Amis des Carmes » et les « Jardins familiaux de Langon ».

La journée était consacrée aux alternatives sociales, culturelles, écologiques, environnementales, économiques, sanitaires, médicales, architecturales, énergétiques, etc… avec pour thème de première édition l’agriculture et le sol : « Vers une (AGRI) culture plus respectueuse du vivant ».

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Les bénévoles de ces associations sont récompensés pour leur engagement à la vue du succès rencontré. « Les gens et les jeunes prennent conscience que nous mettons en danger la planète nourricière et sont sensibles à ce sujet » explique Chantal Fauché. 180 personnes étaient présentes samedi matin pour assister à la projection du film « l’Eveil de la permaculture » d’Adrien Bellay, suivie d’échanges avec des exploitants et partenaires invités.

Salle comble

Puis la conférence de Claude et Lydia Bourguignon, agronomes de renommée internationale, sur la biologie du sol : « Comment respecter la vie du sol en agriculture » a fait salle comble samedi après-midi avec près de 420 personnes.

Tout au long de la journée, le public a pu découvrir l’exposition Graine d’Aquitaine « Les pesticides, c’est pas automatique » présentée et animée par l’Association L’Auringleta et un point lecture proposé par la bibliothèque et la librairie itinérante l’hirondelle.