Dans le jargon du rugby, c’est ce que l’on appelle une “générale”. Le match entre le SU Agen et le Racing 92 a offert une bonne minute de tendresse entre les 30 gaillards réunis sur le pré pour ce deuxième match de Top 14 de la saison. Oh, rien de très violent mais le moyen de libérer un peu de pression et de testostérone…

Au fait, c’est Agen qui a gagné le match (23-19), contredisant les pronostics les plus avisés… Reste à démentir un autre oracle : celui qui condamne le promu au retour en Pro D2 à la fin de la saison. Dans les travées d’Armandie (assez peu garnies samedi), il s’en trouvait quelques-uns pour penser qu’avec des matchs de cet acabit, l’affaire est jouable. On en est.

