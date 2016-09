Agen SUA. Les Prun’Elles au banc d’école

Après les seniors, ce sont 27 éléments des moins de 18 ans (U18), et 15 joueuses moins de 15, et de 12 ans qui ont repris le chemin d’Armandie. Les effectifs devraient une nouvelle fois exploser. Le Président Frédéric Loubiou est confiant pour cette 8e saison. Le club développe son image notamment sur les réseaux sociaux. Un certain nombre de jeunes filles rejoignent la structure après avoir pratiqué en rugby scolaire. D’autres viennent pratiquer après s’être essayées dans d’autres sports.

Avec un encadrement cohérent et compétent, l’école fonctionne dans la sérénité. L’implication des parents est de plus en plus concrète. Le suivi médical se met progressivement en place, ainsi que les échanges techniques sportifs grâce au soutien des médecins et des techniciens du Sua Academia.

L’École de rugby organise régulièrement des plateaux techniques en invitant les clubs régionaux, des compétitions comptant pour le championnat départemental, un tournoi de rugby à 7 national incluant les U18, ou, parfois des rencontres amicales avec d’autres écoles du département. Elle participe à deux ou trois tournois FFR dans la région.

Une nouvelle fois, et dans un souci de promotion, de partage et de développement, les Agenaises accueilleront sous forme de rassemblement les U18 du club marmandais de GGRF47, et des joueuses de Valence d’Agen. Quart de finaliste la saison dernière dans cette catégorie, l’objectif est de mieux faire. Une équipe à XV et une équipe à VII sont engagées, les effectifs le permettent.

Toute la saison, le club accueille les jeunes filles qui souhaitent essayer, voir, pratiquer… Pour tout renseignement : Frédéric Loubiou 06 45 15 59 79.