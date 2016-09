SU Agen filles: les Prun'Elles démarrent le 2 octobre

Les Prun’Elles évolueront en poule 7 de Fédérale 2. Après avoir évolué du côté Midi-Pyrénées ces deux dernières saisons, les Agenaises se déplaceront en Sud Aquitaine. Une poule équilibrée dans ces grandes lignes dans laquelle évolueront les équipes 2 de Lons et Bayonne, collectif réserve des équipes Élites. Les Suavistes retrouveront de vieilles connaissances: La Couronne (proche d’Angoulême), Drop de Béton et Salies de Béarn. Pour les autres adversaires, ce sera des découvertes. Les joueuses du club se préparent depuis le 24 août et débuteront le championnat le 2 octobre par la réception de Coteaux de Chalosse.

Une nouveauté, afin de faire perdurer le rugby du côté de Marmande, le Président Loubiou a conclu un Rassemblement avec le Président Bibens de Guyenne Gascogne 47 dont les effectifs étaient trop juste. Cette convention était déjà appliquée dans la catégorie U18.

Le club accueille toute l’année des filles et jeunes filles désirant essayer ou pratiquer. Le club continue à se structurer et accueille les éventuels partenaires qui souhaiteraient participer à l’aventure.

Renseignements : Frédéric Loubiou (tél: 06 45 15 59 79).