«Dédé avait raison» est l’opus n°2 des aventures de Stéphane Lartigue en one man show. Il comprendra évidemment quelques « tubes » incontournables du premier one man show du comédien-auteur-metteur en scène, comme la maison de retraite ou l’inspecteur des impôts vietnamien, revus à la hausse. Et son personnage phare, le fameux Dédé, occupe plus de la moitié du spectacle.

Ce Landais bourru et humaniste qui s’ignore, qui dit tout haut ce qu’il pense… tout haut, est toujours sans tabou. Dédé a des avis sur tout: le mariage pour tous, la jeunesse, la culture, l’éducation et la chasse. Dédé défend l’occitan, les traditions du Sud-Ouest ainsi que sa vision (très personnelle) de l’écologie. Il aime ses filles, ses copains, son village et les tronçonneuses dont l’invention a fait, selon lui, beaucop plus de bien à l’humanité que la pénicilline ou internet…

Dans ce spctacle, Stéphane Lartigue s’engage sans militantisme ni prosélytisme. Mais le fou du roi assume son rôle, et le costume lui va à merveille…

«Dédé avait raison», vendredi 9 décembre à 20h30, salle multiculturelle de Meilhan-sur-Garonne. Tarif: 10€. Réservations auprès de la compagnie Rosemonde au 06.15.65.59.30 ou à l’Office de tourisme Val de Garonne (tél.: 05.53.64.44.44).