Le patron a trois restaurants de sushis en Gironde : au Cap-Ferret, Arès et depuis quelques jours Langon.

Au Cap-Ferret, d’avril à septembre, son établissement est fréquenté par des célébrités : « Je sers régulièrement Pascal Obispo. Je lui prépare des boîtes individuelles avec le nom de chaque membre de la famille » confie Steeve Parriche, 35 ans, dirigeant du Pink Sushi Bar.

« Le chef Philippe Etchebest est venu quand il était sur Libourne, Cyrille Eldin du Petit Journal sur Canal +, l‘actrice Ingrid Chauvin… »

Cuisine fusion

Steeve Parriche revisite le sushi. Il parle d’une « cuisine fusion ». « Sushi, wok, friture, on fait du typique et on revisite la cuisine japonaise. En dessert actuellement, on propose un maki façon tatin avec des pommes caramélisées. Nous avons un sushi au foie gras. » Il emploie trois personnes dans son nouveau restaurant langonnais dont un livreur à domicile. On ne peut pas rater le restau qui affiche des personnages de mangas sur sa façade et à l’intérieur. « Le geek, c‘est moi. Je suis tatoué manga à fond. Je suis de la génération 80, le Club Dorothé, Dragon Ball, les vidéos… »

La spécialité du restau ? « Nous n‘en avons pas, tous nos produits sont bons ! Le Dragon Ball marche bien. C‘est un California passé au blanc d‘oeuf, à la panure et qui est frit. Je l‘ai ramené des USA. »

Steeve a beaucoup voyagé. En Thaïlande, au Vietnam… « Je suis parti en République dominicaine et j‘ai découvert là-bas un homme qui avait une paillote avec beaucoup de monde. Il levait le poisson en direct et vendait ses sushis. »

De retour en France -il est de Saint-Sulpice-et-Cameyrac-, il ouvre à partir de 2010 sept établissements à Lacanau, Bordeaux, Cap-Ferret…

Pourquoi est-il venu s’installer à Langon ? « Ma femme est la directrice du Lidl. J‘ai voulu me rapprocher de la famille et de notre petite-fille. »

Un deuxième restaurant en 2017

Steeve Parriche compte ouvrir en 2017 un deuxième restaurant : « On va s‘agrandir dans cette même rue au printemps dans un second local où l‘on proposera des plats chauds. Ce sera un bar à nouilles japonaises, des nouilles sautées, de la cuisine thaï, avec une grande terrasse extérieure. »

Pink Sushi Bar, 94, cours De Lattre-de-Tassigny à Langon. Tél : 09.51.99.06.46. Site : pink-sushi-bar.com