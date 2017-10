The Wooden Pearls en concert vendredi soir au 180, c’est du rock à l’état pur avec guitare, chanteuse-basse et batteur. Céline Morrow apporte une énergie particulière à la formation complétée par Stéphane Puyou (guitares et chœurs) et Gilles Puyou (batterie et chœurs). Les lignes de chant sont efficaces, la guitare nerveuse et mélodique, le duo basse-batterie ne fait pas de fioritures. Un super concert en perspective.

Première partie avec Castro Camera.

The Wooden Pearls en écoute sur ce lien.

Vendredi à 20h30, entrée 10€, gratuit -18 ans. bar et restauration légère sur place à partir de 19h30. Contact: 06.28.33.54.10.