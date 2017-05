Le temps d’un week-end, l’ancienne maison des métiers d’art est redevenue l’antre de l’artisanat. Les Arts et Traditions Populaires (ATP) y ont organisé dernièrement leur premier stage pour retrouver les tours de main et savoir-faire ancestraux. Ils étaient une douzaine à s’initier à la vannerie et au travail de l’osier et à redécouvrir le plaisir de voir naître sous leurs doigts un nichoir, un panier ou une corbeille. Au fil de la journée et grâce aux conseils avisés de Marie-Line Vielet, chacun prenait de l’assurance et du plaisir à créer.

C’est Bernard Borderie qui a fourni la matière, les osiers indispensables pour ce travail. Le succès de ce premier stage appelle d’autres initiatives de ce genre et les ATP y pensent sérieusement. Marie-France Labat qui rejoint l’association et a pas mal de compétences et d’expérience en matière d’artisanat aura en charge cette activité. On parle déjà d’autres stages de vannerie mais aussi de cannage, de travail du cuir, de mosaïque… De quoi animer la rue Labat !