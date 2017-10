C’est chaque année un moment privilégié pour les élèves qui entrent au lycée Notre-Dame de la Compassion, le stage d’intégration qui a concerné cette année 136 élèves issus de 8 classes de Seconde du lycée général mais aussi du lycée professionnel CAP et BAC PRO des sections ASSP (accompagnement, soins et services à la personne), ATMFC (Assistant technique en milieux familial et collectif), AEM (magasinage et entreposage), logistique mais aussi GA (gestion administration). Les groupes sont de 14 à 16 élèves représentant toutes les classes.

L’intégration des élèves est faite au travers du brassage des élèves dans des groupes pour les activités en pleine nature telles l’aviron, le canoë, le canoë kayak, le stand up paddle, la course d’orientation, la sarbacane et le VTT encadrées par les moniteurs professionnels de la base. Mais encore une soirée dansante contribue aussi à développer une cohésion de groupe et favoriser les échanges. Les enseignants d’EPS, des enseignants d’autres disciplines, mais aussi des personnels éducatifs et administratifs du Lycée Notre Dame de la Compassion se relaient pour encadrer le séjour et échanger avec les élèves dans des relations privilégiées. A l’issue de ces deux jours élèves et accompagnateurs sont ravis.

Quelques réactions d’élèves :

Mélissa : « De belles rencontres grâce à ces deux jours d’intégration. Merci aux enseignants »

Océane : « Ce séjour nous a permis d’apprendre à vivre ensemble et de pratiquer des activités que l’on ne pensait pas faire un jour »

Lucy : « Ce séjour nous a permis de faire de nouvelles connaissances, de prendre confiance en nous et de faire du sport avec les professeurs »

Wassim : « Un excellent moment. Dommage de ne pas être resté plus longtemps »

Alisson : « De merveilleuses rencontres. A refaire très vite, deux jours super cools. Merci ! »