Les élus sauveterriens ont profité du dernier conseil municipal, fin mai, pour voir l’évolution des chantiers de la commune. Parmi ces derniers, il y avait les deux stades Barrière et Bazzani en cours de rénovation.

Le stade Bazzani est opérationnel

Situé dans la zone Bonard, le stade Bazzani est opérationnel depuis le 6 juin. Il aura fallu en tout un peu plus de trois mois de travaux, sur des plans de l’architecte David Blazquez. Ce stade sert à l’école de football de Sauveterre en accueillant 80 jeunes de 5 à 15 ans. À noter que la salle polyvalente, créée dans le prolongement des vestiaires, va permettre de faire goûter à l’abri les très jeunes footballeurs qui sont quelques fois 150 lors de rencontres interclubs.

Les travaux concernant ce stade s’élèvent à 112.000€ dont plus d’un tiers est couvert par des subventions d’État et du département. Le chantier portait également sur la mise aux normes des douches et l’installation de toilettes handicapées, le stade étant utilisé aussi le dimanche par des joueurs adultes et semaine par les écoles de Sauveterre et des équipes de sport adapté.

Le stade Barrière sera prêt en automne

Après l’incendie d’il y a trois ans, le stade Barrière représente un chantier beaucoup plus important, avec démontage des vieilles structures et reconstruction de gradins prévus pour 200 personnes. Six vestiaires vont être installés dont deux pour les arbitres ainsi qu’une salle polyvalente et les mises aux nouvelles normes des sanitaires.

Malgré l’ampleur des travaux, le stade est toujours opérationnel grâce à des bungalows vestiaires et sanitaires de location. Il faudra encore attendre plusieurs mois pour la livraison, la rénovation complète sera terminée en automne prochain.