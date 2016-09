Gironde-sur-Dropt Squash : « Un des trois premiers clubs de France »

Le club de squash Yvon Mau reste discret sur la place girondaise et pourtant, il est important au niveau national. Comment l’expliquez-vous ?

« Le nombre de membres varie entre 80 et 100. Depuis de nombreuses années, le club de Squash Yvon Mau est dans les trois premiers clubs de France en nombre de licenciés sur un seul court, d’où sa volonté et sa nécessité de s’agrandir. Les équipes hommes sont au nombre de deux à représenter le club en championnat de Ligue. Les résultats sont mitigés d’une saison à l’autre en fonction des effectifs.

Nos jeunes participent aussi aux diverses manifestations en Aquitaine : tournois et stages de perfectionnement Ligue. Les résultats qu’ils y obtiennent sont très encourageants. Il n’y a toujours pas d’équipe féminine, ce que je regrette fortement car c’est un sport qui leur convient parfaitement. Le club a le souci du recrutement féminin non pas par un quelconque devoir d’égalité mais pour asseoir le club dans sa démarche de pratique accessible à toutes et tous.

De plus le Squash développe les valeurs de respect, de fair-play, d’humilité (qualité première) et de non-violence car le jeu se fait en espace clos avec la proximité de son partenaire. »

Quels sont les voeux que vous formulez pour cette nouvelle saison ?

« Les résultats sportifs 2015-2016 n’ont pas répondu aux attentes. Les années se suivent et ne se ressemblent pas mais dans l’histoire du club, il y a des titres de champions de Ligue d’Aquitaine par équipe à plusieurs reprises, un champion de Ligue puis de France de Jean-Christophe Mau.

À noter de belles participations aux championnats de France Vétérans de Jean-François Dupuy-Chauvin, Rita De Freitas et plus récemment Philippe Ardouin et Nicolas Salvez. Mais revenons au présent et restons modestes pour la saison à venir, nous visons la montée en division supérieure. Le principal objectif est de structurer l’équipe dirigeante pour l’avenir. Le club doit muter à tous les niveaux vers une nouvelle organisation. »

De nombreux et grands projets ?

« Le grand projet principal pour 2017 est la création de la nouvelle salle avec trois courts. C’est la municipalité (propriétaire de nos locaux actuels depuis 2006) qui porte ce dossier, déjà bien avancé avec le début des travaux prévu pour le premier trimestre 2017.

Avec un tel équipement, le club ne pourra que mieux s’organiser pour se développer. Les jeunes auront la possibilité de progresser avec des temps de jeux plus longs. Même chose pour les dames qui pourront bénéficier de façon plus sereine de la séance du lundi qui leur est réservée. Nous aurons ainsi la possibilité d’augmenter et d’améliorer l’entraînement des équipes sans pour autant pénaliser la pratique loisir pour ceux qui le souhaitent. Car n’oublions pas que les licenciés « loisirs » représentent la majorité des membres.

Et je rappelle une des priorités du club qui est de permettre à tous de jouer ensemble, joueurs confirmés et nouveaux licenciés débutants. »

Nicole Latrille-Trani