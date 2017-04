Ses journées débutent le matin à 7 h. Elles achèvent parfois au delà de 20 h dans son garage automobile de Damazan. Jeune chef d’entreprise, Thibaut Bossy, âgé de 25 ans, ne compte pas ses heures. Pourtant, il trouve – aussi – le temps de préparer ses voitures pour le coup d’envoi de la saison de Clio Cup qui sera donné, vendredi, sur le circuit Paul-Armagnac de Nogaro, dans le Gers. « Avec le boulot, il n’est pas toujours facile de se préparer idéalement pour les compétitions », lâche le jeune homme toujours souriant « mais aujourd’hui, j’ai une équipe solide au garage sur laquelle je peux m’appuyer ».

Team étoffé

A quelques heures du top départ de ce nouveau championnat de France de Clio Cup, il effectue les derniers réglages à sa nouvelle voiture. Des changements importants sont intervenus depuis l’an dernier. Son team TB2S s’est étoffé. « Désormais, on est deux », souligne-t-il « Pierre-Etienne Chaumat a rejoint le team ». Pour cela, il s’est doté d’une nouvelle voiture. Il a soigné la performance. D’ailleurs, les deux équipiers ont « roulé » davantage en période hivernale. « Deux sorties à Nogaro et une au Castellet pour optimiser les réglages », précise le pilote lot-et-garonnais.

Des débuts par le kart

Le Damazanais nourrit de réelles ambitions pour l’exercice 2017. L’an passé, Thibaut Bossy a accroché deux podiums. Un à Pau et un au Mans. « Je finis cinquième au classement général du championnat », précise-t-il « c’est un bilan très satisfaisant pour une première participation à cette catégorie ». Il vise un podium au général. « J’aimerais bien monter sur le podium en fin de saison. Avec Pierre-Etienne Chaumat, on va également viser le classement Team ».

Pour cela, celui qui a démarré « presque par le plus grand des hasards le sport automobile à travers le kart » ne veut pas manquer son entame dans le Gers. Un départ toujours important pour montrer ses ambitions à ses concurrents. De plus, étant licencié à l’ASA Armagnac-Bigorre, il connaît parfaitement ce circuit de Nogaro. « C’est là-bas que j’ai appris à piloter avec Nicolas Milan », poursuit-il « c’est un circuit technique où il est difficile de doubler ». Même s’il ne se définit pas « comme un casse-cou », Thibaut rêve de franchir dans les premiers ce drapeau à damiers. « Si on ne prend pas de risques, on ne gagne pas de place », affirme-t-il.

Dès ce jeudi, il quittera le Lot-et-Garonne pour rejoindre le circuit. « Nous avons une journée de test sur le circuit grâce à Renault qui organise un roulage pour l’ensemble de ces voitures », note-t-il. Le lendemain sera consacré aux derniers essais privés avant d’entrer dans le vif du sujet.

Le pilote ne change pas de formule. « On se fait tout en famille. C’est important d’avoir leur soutien. Ils m’enlèvent beaucoup de pression en s’occupant de toute la partie intendance », fait-il remarquer.

Face à une horde de 32 engagés, Thibault veut marquer les esprits dès les premiers tours. Histoire de ne pas rentrer, même à Pâques, avec la médaille en chocolat à Damazan…