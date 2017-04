Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Volley : une victoire au bout du suspens

Victoire 3 sets à 1 contre le Sud Bassin d’Arcachon

Lundi 3 avril, pour le compte de l’avant-dernière journée du championnat, les Bélinétois recevaient au gymnase communal les volleyeurs du Sud Bassin d’Arcachon.

Restant sur une victoire la semaine précédente contre Saint-Médard, « les Lapins » se devaient de confirmer leur bonne dynamique en reproduisant une performance de qualité. C’est chose faite dans les deux premiers sets remportées 27-17 et 25-12.

Lorsque l’on assiste à une performance de haute volée comme celle-ci, on peut alors penser que le troisième set tournera court. C’est tout le contraire qui va par la suite se produire. L’adversaire arcachonais est revanchard et répond présent au filet. Les erreurs bélinétoises se multiplient et contre toute attente, les visiteurs se relancent dans le match en bouclant le set 14-25.

Méconnaissables, les Lapins doivent se ressaisir de manière à éviter un cinquième set souvent fatidique pour les troupes d’Aliénor. Au bout de suspens, les locaux s’imposent 27-25 dans un ultime set très disputé.

Handball : les filles créent l’exploit

Victoire 29-26 contre les Girondines de Bordeaux

C’était une affiche en or ce samedi 8 avril à l’occasion de la soirée des sponsors organisée par le HCBB.

Devant des spectateurs venus en masse, les filles du HCBB accueillaient les Girondines de Bordeaux, équipe invaincue depuis le début du championnat. La prestation des bélinétoises a été époustouflante. Agressivité défensive, attaques tranchantes, une solidarité de tous les instants, tous les ingrédients étaient réunis pour créer l’exploit.

Dominant l’adversaire de bout en bout, les filles auront mené au score de la première à la dernière minute du match pour terminer avec une avance de 3 points. Au cours de ce match, quelques individualités sortent du lot. La capitaine Elodie Chollet termine meilleur marqueuse de la rencontre avec dix réalisations, suivie de près par Alexe Brunet et Alicia Brustis. Saluons également les prestations notables des deux gardiennes, Laura Veneau et Mélanie Saunier qui étaient dans un grand soir.

Ce match fut aussi l’occasion d’intégrer une nouvelle joueuse au schéma tactique, à savoir Gabrielle Hue qui, comme l’indique le coach Pernot, a réalisé une superbe première apparition avec les seniors. Le duo d’entraîneur Sebastien Pernot – Sylvain Bouchet peut être fier d’avoir emmené l’équipe jusqu’à une seconde place amplement méritée. De bon augure pour préparer une saison prochaine pleine d’ambition.

Handball : les garçons confirment leur ascension

Victoire 36-14 contre Carbon-Blanc

En lever de rideau des filles, les garçons affrontaient Carbon-Blanc. Le calcul est simple. La victoire est impérative pour continuer à croire en la montée.

Après un début de match timoré à l’image d’un manque d’agressivité dans le jeu, les dix premières minutes laissent place à un affrontement assez timide entre deux équipes qui se neutralisent 4-4. Le coach Patrick Fayada décide alors de modifier la base arrière de l’équipe. Un coaching payant. Une meilleure mise en place défensive et des attaques plus tranchantes permettent aux verts de mener 17-07 à la mi-temps.

La deuxième mi-temps est à sens unique. L’adversaire craque physiquement et ne peut stopper une équipe emmenée par un duo offensif impressionnant composé d’Alexandre Dupouy et de Hugo Laqui. À eux deux, ils comptabilisent 13 points. Le score final est de 36-14.

Les Vert et blanc prennent trois précieux points qui permettent de passer devant les Girondins de Bordeaux. La troisième place du championnat est par conséquent acquise. Les Bélinétois sont à un point de la deuxième place synonyme de montée en division supérieure. Il reste trois matchs, trois finales et on l’espère, trois victoires !

Football : le FC2B monte en division supérieure !

Victoire 2-0 contre Saint-Laurent

Ces dernières années, le FCBB a vu son équipe fanion se développer et gravir les échelons au détriment d’une équipe B engluée en dernière division district. Bon nombre d’entraîneurs se sont succédé mais un trop plein d’irrégularité empêchait l’équipe réserve d’être plus compétitive et être reconnue à sa juste valeur. Mais tout cela n’est qu’un lointain passé dorénavant.

Ce dimanche 9 avril, les verts ont validé leur billet pour l’accession en Départemental 2 en s’imposant logiquement 2 à 0 face à Saint-Laurent du Médoc. D’emblée, les verts imposent une maîtrise tactique efficace. Malgré quelques occasions ratées, le bloc offensif décroche facilement dans la profondeur et crée des brèches dans la charnière médocaine.

Logiquement, Paul Coutelier décroche une belle frappe et donne l’avantage à son équipe. L’adversaire réagit mais ne parvient pas vraiment à inquiéter les locaux. Le score est de 1-0 à la pause. En seconde mi-temps, le FCBB monopolise le ballon et construit sereinement son jeu.

Avant l’heure de jeu, le milieu de terrain Jean-François Dous réceptionne magnifiquement bien de la tête le centre de Fréderic Jeantieu et double la mise. Le score n’évoluera plus et les Bélinétois se permettent le luxe d’assurer la montée alors qu’il reste encore quatre matchs avant la fin du championnat. La réserve pourra donc terminer sereinement la saison en tachant de garder tout de même le fauteuil de leader du classement.

Football : l’équipe fanion fait un grand pas vers le maintien

C’était le match à ne pas rater dans la course au maintien. En recevant l’équipe de Marcellus-Cocumont, les hommes de Jérôme Dupy savent qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur.

Les Bélinétois entrent dès le coup d’envoi dans le match et prennent rapidement le dessus grâce à un rythme de jeu soutenu et une circulation rapide du ballon. Le premier avertissement survient à la dixième minute de jeu où le milieu de terrain Younes El-Azaar se joue de l’équipe visiteuse et vient trouver le poteau du portier adverse. Quelques minutes plus tard, ce même joueur sert d’une petite passe subtile l’attaquant Clément Ballet qui enroule divinement sa frappe et ouvre la marque.

Le festival de Clément Ballet

Dix minutes plus tard, tel un rouleau compresseur, le FCBB pousse les adversaires à la faute et sur une passe anodine en retrait du défenseur de Marcellus, on retrouve le renard des surfaces Clément Ballet qui anticipe la mésentente entre le gardien et son défenseur pour doubler la mise avant la demi-heure de jeu.

La réaction adverse ne se fait pas attendre. Sur coup-franc, les visiteurs réduisent l’écart. Mais il en faut plus pour inquiéter les joueurs girondins. À la 36e minute, sur un énième hors jeu mal joué par la défense adverse, Clément Ballet (encore lui) part au charbon et se présente face au gardien pour remporter son duel et réaliser le coup du chapeau.

Alors que le Collectif Bérets Verts chante à la gloire de l’attaquant bélinétois, celui-ci se permet le luxe de faire un festival technique sur le côté droit en éliminant d’un petit pont dévastateur le défenseur adverse. Il repique alors dans l’axe et trompe pour la quatrième fois en 38 minutes le portier de Marcellus. A la 80e minute, Jérôme Jeantieu sert Alexandre Dupouy qui inscrit le cinquième but de la partie contre une équipe adverse réduite à 10 après l’expulsion de son numéro 4.

En toute fin de match, les adversaires inscriront un but contre leur camp avant que l’arbitre ne renvoie les deux équipes aux vestiaires sur le score de 6-1. Une large victoire qui permet aux hommes de Jérôme Dupy de consolider leur avance sur la zone de relégation et de garder leur destin entre leurs mains.

Corentin Barsacq