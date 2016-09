Speedway : Dimitri Bergé sur le toit de l'Europe

Rien n’est impossible avec Dimitri Bergé ! Sur tous les fronts, le pilote de la Moto Miramontaise a met plein la vue. Dans une grande forme… olympique, il est devenu ce samedi soir champion d’Europe de speedway des moins de 21 ans. Sur la piste de Lamothe-Landerron, il a fait le spectacle, en résistant à une pression énorme. Le scénario haletant a donné encore plus d’intensité à une course folle. Figurez-vous que le dénouement pour le titre s’est joué au “Run-off”, la fameuse manche de départage. Avant d’atteindre ce point culminant, on a frémi à l’idée que le Tchèque Eduard Krcmar rafle la 20e manche et “saute” aux points le “petit” Dimi, vainqueur au préalable de 4 manches, totalisant 13 points.

Devancé dans la cinquième manche (d’un point) par le Tchèque, le jeune pilote français doit une fière chandelle au Polonais Bartosz Smektala (vainqueur de la Coupe du Monde par équipe), marquant 3 points dans cette manche décisive, accentuant du coup un suspens incroyable. Second, le Tchèque se retrouvait par conséquent à égalité de points avec Bergé.

Départ canon dans le “run off”

Comme le veut le règlement, le Français et le Tchèque s’élançaient une dernière fois sur l’anneau girondin. Auteur d’un départ canon, Dimitri faisait course en tête. Une standing ovation lui était réservé à l’arrivée. Il fallait le faire, il l’a fait magistralement ! Dans le cadre d’un plateau somptueux: l’Allemand Erik Riss pointe à la 5e place, le Polonais Kaczmarck 10e. Cette finale européenne regroupait 16 pilotes de 11 nationalités différentes. Une terrible excitation a régné sur la piste. Il est vrai que parmi ces jeunes pilotes professionnels, fougueux, plusieurs avaient des espoirs de coiffer la couronne européenne. Au palmarès, un titre majeur est le moyen de donner une autre dimension au pilote.

Très ému sur le podium, Dimitri Bergé avait du mal à trouver ses mots. Comme on peut le comprendre, derrière lui, toute la famille l’a encouragé. Avec ce succès, sa confiance monte en flèche. Dans une semaine, il tentera un autre exploit, à l’échelle mondiale. Au Grand Prix de Vechta (Allemagne), son objectif sera de déloger Jannick de Jong de la seconde place du championnat du monde de long-track. Encore bien des frissons pour ses supporters !

Dominique EMPOCIELLO

Résultats de la finale du championnat d’Europe à Lamothe-Landerron

1. Dimitri Bergé (F) 16 points

2. Eduard Krcmar (CZ) 15 pts

3. Siergiej Logaczow (RUS) 12 pts

4. Joel Andersson (SE) 11 pts

5. Erik Riss (D) 10 pts

6. Andreas Lyager (DK) 9 pts…