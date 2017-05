Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Il était environ 20h15 hier mardi, sur la RD 813 à hauteur de Motobox, lorsqu’une moto venant de Sainte-Bazeille et se dirigeant vers Marmande, est entrée en collision avec une voiture, qui, après avoir emprunté la voie de dégagement, tournait sur sa gauche vers le restaurant asiatique. Le choc a été d’une extrême violence puisque la moto a été projetée contre un mur, retombant sur une voiture en stationnement. Le pilote de la moto s’est retrouvé éjecté à plus de 20 mètres du point d’impact. Grièvement blessé, ce dernier a subi des soins de la part des médecins du SMUR, et des pompiers durant plus de trois quarts d’heure. Le conducteur de la voiture et sa passagère sont indemnes. Durant les opérations de secours, la circulation s’est effectuée sur une voie, régulée par la gendarmerie. Les causes de cet accident encore mal connues des enquêteurs, pourrait être le soleil rasant à cette heure-là de la journée qui aurait aveuglé le conducteur de la voiture et l’aurait empêché de voir le motard.