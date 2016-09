Lamothe-Landerron Spectacles : la gare, lieu vivant

Les trains s’y arrêtent encore (« mais oui, des artistes sont d’ailleurs arrivés de Paris directement ici ! »), mais la gare de Lamothe-Landerron n’appartient plus à la SNCF depuis quelques années déjà.

C’est un enfant du village qui l’a rachetée, Philippe Girardi, avec une forte envie de la faire revivre. Alors, avec sa compagne, Anne, et ses enfants, ils sont en train de réaliser un vieux rêve, à leur image, tout en convivialité et simplicité : ils reçoivent ici des artistes et du public, chez eux.

C’est ce qu’Anne et Philippe ont fait durant plus de 10 ans, à Bouglon, dans leur maison : « On a tout simplement glissé vers ce lieu, plus confortable, raconte Anne. Nous avions aussi envie de proposer quelque chose entre le Réolais et le Marmandais ». Ils aiment les artistes, ont le bénévolat dans le sang, alors, ils ont d’abord créé une association baptisée Sans Crier Gare. « Elle a été fondée pour réhabiliter le bâtiment. Mais pour pouvoir le rénover, il faut collecter des fonds. C’est aussi pour cela qu’on organise des expositions, du théâtre, des concerts… ». Avec une seule ligne directrice : « On propose des choses qui nous ont touchés, pour les partager, les faire découvrir en milieu rural ».

Le moindre coup de peinture a été collectif ici

Au mois d’août, la première exposition éphémère de la gare, « G-art », a accueilli les peintures d’Isabelle Do Nascimento et les sculptures d’Olivier Bayle-Videau : la rencontre a été belle, forcément. D’autres vont suivre, et c’est toujours dans cet esprit de partage que plusieurs rendez-vous sont donnés…

À l’intérieur d’un bâtiment où l’on se sent bien dès qu’on a franchi ses portes, il y a une petite scène, les chaises sont posées, les projecteurs aussi… « Mais vous savez, le moindre coup de peinture a été collectif ici » : car de nombreux amis du couple sont venus apporter leur aide pour que la gare de Lamothe se transforme en lieu vivant, « un lieu ouvert à tous ».

Vivant et ouvert, voici bien deux mots qui caractérisent cette aventure, qui n’a point envie d’exclusivité, qui parle seulement culture et arts dans une ambiance décontractée. Les artistes ne s’y trompent d’ailleurs pas : le calendrier de Sans Crier Gare, à Lamothe, est bien chargé jusqu’en mai 2017 !

Avec, pour premier rendez-vous, un concert du groupe Fauster, le 24 septembre, mais aussi du théâtre le 29 octobre et le 19 novembre, une soirée de courts-métrages en décembre, et bien d’autres surprises à découvrir et à partager.

M.-P. C.

Samedi 24 septembre, concert de Fauster (rock, pop). Informations sur les réservations au 06.85.32.45.55, sur la page Facebook de l’association (Sans Crier Gare) et par mail : infos@sanscriergare.com