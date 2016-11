La Réole Spectacle : un autre regard sur l'école

Samedi 26 novembre, l’école Rosa Bonheur va accueillir la Compagnie Jeanne Simone le temps d’une déambulation dansée « (Gommette) À l’envers de l’endroit ». Ouvert à tous, le spectacle porte un regard à la fois poétique et ludique sur l’école

Organisée par la communauté de communes du Réolais en Sud Gironde, cette visite originale de l’école entre dans le cadre du programme d’éducation artistique et culturelle « Au fil de l’eau », en collaboration avec la Cdc du Vallon de l’Artolie. Ce projet commun permet des temps de formations aux professionnels de l’enfance et de la jeunesse mais aussi des temps d’ateliers de pratique artistique et des représentations.

Voir l’école autrement

Pour l’occasion, la Compagnie Jeanne Simone va créer cette déambulation lors d’une résidence au sein de l’école Rosa Bonheur les 24 et 25 novembre pour mieux s’imprégner du lieu. « Nous voulons amener les enfants et les professionnels à observer le lieu autrement » explique Laure Terrier, chorégraphe et interprète au sein de la Compagnie. Pour les parents, il s’agit de les « refamiliariser à l’espace des enfants » qu’ils côtoient quotidiennement.

Le spectacle sera composé de passages où les enfants devront être réceptifs mais aussi de moments durant lesquels ils pourront participer par des gestes ou leur voix. Il y aura aussi un temps de séparation laissant place à deux déambulations simultanées. La Compagnie Jeanne Simone a pu apercevoir l’école Rosa Bonheur, étant donné que Laure Terrier et Céline Kerrec ont déjà joué deux fois auprès des maternelles dans un cadre scolaire. Cette fois, il s’agira d’un tout autre spectacle, à vivre en famille.

« (Gommette) À l’envers de l’endroit » par la Compagnie Jeanne Simone à découvrir samedi 26 novembre à 16h30 dans l’école Rosa Bonheur. Tarifs : 6€, 4,50€ pour les moins de 12 ans. Informations au 05.56.71.93.37.