Langon Spectacle : des poules danseuses aux Carmes

C’est le spectacle gratuit et familial « Prends-en de la graine » qui débutera la saison culturelle 2016/2017 des Carmes, le vendredi 9 septembre à 20h30.

La Compagnie des Plumés, c’est à la fois du cirque, du théâtre et l’art du clown.

Ce spectacle poétique et drôle présente des numéros étonnants de dressage de poules. Louise, Renée, Ornella, Aude, Nina… Elles sont là, elles sont belles, elles sont bien, elles se sont mises sur leur 31.

Comme dans un petit cirque-baraque loufoque et absurde, on les voit danser, faire des acrobaties, puis jouer de la musique… enchaînant saynètes et surprises.

Vendredi 9 septembre à 20h30 au centre culturel des Carmes à Langon. Gratuit, sur réservation, uniquement à l’accueil du centre culturel et de l’office de tourisme. Placement libre. Rens. : 05.56.63.14.45.