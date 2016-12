Le centre hospitalier de Cadillac a renoué cette année avec la tradition de l’arbre de Noël après plusieurs années d’absence. Sur demande du directeur de l’établissement, Raphael Bouchard, cette manifestation conviviale et festive a été organisée par le service communication de l’établissement à l’espace Nougaro.

Les enfants du personnel ont rencontré deux lutins maladroits mais pleins de bonne volonté qui avaient malencontreusement brûlé la liste du Père Noël… Le spectacle mélangeant plusieurs disciplines (magie, performance ballons, humour, chant, guitare…) était proposé par deux jeunes artistes, Dimdou et Tonix, et très apprécié par le public. Une fête de Noël ne serait pas une vraie fête sans Père Noël et cadeaux et les enfants ont été ravis de l’un et des autres.

