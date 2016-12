En automne et en hiver, rien de tel qu’une bonne soupe pour commencer le repas, ou en faire le… souper du soir. Les briques ont le vent en poupe, mais avouez que la soupe maison, ça a du bon… D’autant que, dans le Marmandais, les légumes poussent à foison, alors, les bonnes soupes de légumes, qui réchauffent et font vibrer les papilles, font plaisir à tout le monde… La plupart du temps, elles sont faciles à faire, agréables à partager.

Amateur de soupes

Alors, la soupe, aliment de saison ? « Pas seulement, j’en fais aussi l’été. Mais c’est vrai qu’on en a plus envie à l’automne et à l’hiver, lorsque le froid arrive » nous explique Stéphane qui, dans sa cuisine, prend un réel plaisir à cuisiner des soupes pour toute la famille. « Il y a un côté convivial avec la soupe, en la mangeant mais aussi en la faisant. Elle commence le repas, elle réchauffe, elle est facile à faire, et les soupes de légumes ne sont vraiment pas coûteuses à faire ». Rajoutez à cela un ingrédient de taille : « C’est aussi une bonne manière de faire manger des légumes aux enfants. Franchement, ils n’aiment pas les courgettes ou le potiron, mais en soupe, ils se régalent ! Et ils m’aident d’ailleurs souvent à peler et couper les légumes ! ». Et le soir, « avec quelques croûtons et du fromage râpé, ça fait notre repas. Avec un ou deux bols, quand même… ».

Faciles à faire, peu coûteuses, améliorables à souhait, les soupes « font vraiment appel aux papilles. Et elles font aussi partie de notre enfance, de nos traditions. Vous savez, le basique, c’est le vermicelle : un peu d’eau, une tomate écrasée, on y rajoute le vermicelle, c’est à la portée de tout le monde ! ».

Depuis le début de l’automne, Stéphane cuisine beaucoup de soupes de légumes, mais pas n’importe lesquels, évidemment. « L’été, on fait la soupe portugaise et la soupe au pistou, mais il faut des légumes d’été ». L’hiver, le choix est encore vaste en Marmandais, et surtout, les légumes n’ont pas forcément besoin d’être excellents car dans la soupe, l’assaisonnement est primordial. L’une des spécialités de Stéphane ? La soupe à la tomate ! « Elle est évidemment meilleure lorsque les tomates sont bien mûres, mais en ce moment, c’est difficile ». Sa soupe est quand même très bonne, parole de gourmand !

Recettes

Soupe à la tomate

Voici la recette de la soupe à la tomate de Stéphane.

Il faut: 1kg de tomates, 3 ou 4 pommes de terre, du céleri en branche (une bonne poignée, mais seulement la feuille verte), 1 oignon.

Ebouillanter les tomates, les peler. Faire revenir l’oignon dans de l’huile. Lorsqu’il est bien jaune, écraser 1 tomate ou 2 avec le céleri jusqu’à obtenir un jus. Intégrer le reste de tomates, puis les pommes de terre coupées en cube, recouvrir d’eau. La soupe est prête lorsque les pommes de terre sont cuites. Mixer, ajouter sel et poivre pour bien relever, servir avec 1 noisette de beurre.

Soupe à la courgette

Ingrédients: 4 grosses courgettes, 1 litre d’eau, 2 cubes de bouillon,

4 fromages Vache qui rit, 1 petite gousse d’ail.

Laver les courgettes sans les éplucher. Couper les en gros morceaux dans une cocotte-minute. Les couvrir avec un litre d’eau. Ajouter les 2 cubes au contenu, avec un peu de sel. Couper finement la gousse d’ail, et la rajouter dans la préparation. Mettre la cocotte sous pression pendant 5mn. Rajouter les 4 Vache qui rit une fois la cuisson terminée.

Mixer si besoin. Mélanger la soupe qui est prête à être servie.

Soupe au potimarron

Ingrédients: 1 potimarron, 4 à 5 pommes de terre, 1 oignon,

4 à 5 fromages Vache qui rit, (2 cuillères d’haricots blanc).

Tout couper en morceaux, mettre dans une cocotte-minute ou dans une casserole. Faire cuire pendant 10mn et vérifier la cuisson. Ajouter les 4 ou 5 Vache qui rit. Mélanger et mixer si besoin est. (Supplément haricots blancs possible, à rajouter en fin de cuisson).

Garbure

C’est la soupe festive par excellence, elle a été servie par exemple le 30 octobre à St-Sauveur de Meilhan par le traiteur réolais M. Campan.

Sa recette comprend du chou, poireau, carotte, pommes de terre, navets, du jambonneau, du jambon sec, de gros haricots dits de Soissons qui auront trempé depuis la veille dans de l’eau tiède (remplacer l’eau deux fois), des manchons de canard et un brin de céleri. Le tout doit mijoter dans de l’eau, compter 2h.

On incorpore le canard après l’avoir saisi avec sa graisse et laissé cuire 1h30 dans sa graisse. On ajoute le reste de légumes, le tout recuit 1h30 minimum.

Gimbourat (ou Jimbourra)

Spécialité dordognote, le Gimbourat a été servi pour Festipommes à Lagupie. Le Gimbourat se compose de légumes cuits dans le bouillon de la cuisson du boudin. Demander à votre charcutier favori de vous garder le bouillon de cuisson du boudin et le sang du cochon.

Dans une marmite, on fait un bouillon avec poireaux, oignons et bouquet garni. Y ajouter les viandes pour la confection du boudin et lorsqu’elles sont cuites, mettre le boudin dans les boyaux. On le fait recuire dans la même marmite en ajoutant le sang.

Une heure après, le boudin est cuit. On le retire et on prélève le jus de cuisson pour préparer le Gimbourat. Dans ce jus, on ajoute oignon, ail, céleri, carottes, choux et pommes de terre, coupés en petits tronçons. Saler, poivrer, laisser cuire à feu doux 2h ou plus. En fin de cuisson, ajouter le boudin qui va éclater sous l’effet de l’ébullition. Servir chaud avec avec des tranches de pain grillées aillées.

Tourin à l’ail

Voici la recette du tourin à l’ail (pour 4 personnes) réalisée dans la cuisine d’application de la Cité de la Formation Professionnelle.

Ingrédients: 1 litre d’eau (bouillon), 1 tête d’ail, 1 œuf, 25g de farine, 50g de vermicelle, 10g de graisse de canard (ou du beurre, ou de l’huile), 1 cuillère à café de vinaigre. Eplucher, dégermer et émincer finement l’ail. Suer l’ail dans la graisse de canard sans colorer. Singer (ajouter la farine). Mouiller avec 1 litre d’eau. Assaisonner (sel et poivre). Porter à ébullition. Clarifier l’œuf (séparer le jaune du blanc). Fouetter le blanc et ajouter dans le tourin. Fouetter le jaune avec le vinaire et réserver. Ajouter les vermicelles et cuire. Débarrasser au bain marie. Ajouter le jaune vinaigré.