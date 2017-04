Samedi 8 avril à 20h30, le groupe Sounds for Tana, composé d’une dizaine de musiciens et chanteurs, proposera un concert pop rock, de la musique pour tous au profit de l’association du Père Pedro, Opeka qui œuvre depuis plus de 25 ans à Madagascar, dans les bidonvilles de Tananarive.

Opeka en malgache signifie « entre bons amis » et c’est à une soirée festive entre bons amis que convie le groupe.

Venant en aide à ces populations par l’accès à l’éducation et au travail, ce sont plus de 150.000 personnes qui sont ainsi sorties de la précarité. Les villages et infrastructures de l’association, lycées, dispensaires et habitations ont été fortement touchées par le cyclone Enawo début mars 2017.

Concert organisé en partenariat avec l’association des Familles catholiques du Sud-Gironde et la commune de Lignan. Restauration sur place, artisanat malgache. Participation libre. Un documentaire sur l’action du Père Pedro sera programmé dimanche au cinéma Vog de Bazas.

Salle des fêtes de Lignan de Bazas.