Saint-Macaire Soul, funk et pop non stop

Samedi 10 septembre, de 12h à minuit, Saint-Macaire accueille au pied des remparts la deuxième édition du Festival des Remparts, organisé par le comité des fêtes.

Huit concerts et une scène tremplin

Trois jeunes groupes sud-girondins ouvriront le festival sur la scène tremplin : les Chifoumis, jeunes talents de l’école de musique d’Ardilla, l’Atelier la Wréole disciples du maestro Serge Vilard et les Groove Makers, jeunes prodiges du jazz funk sud-girondin.

À partir de 16h, le groupe Crunch Factory, quatre musiciens incontournables du paysage groove bordelais proposeront un voyage envoûtant aux frontières du jazz, du funk, du hip-hop, du blues et de la musique orientale. A 18h, rythm and blues terriblement dansant avec Alexis Evans. À 19h30 Serge Vilard, avec Stéphane Buin aux machines et claviers, présentera en avant-première le second volet de sa trilogie chez Oco records : Chum, un électro funk groovy épicés de riffs de guitare acérés.

À 21h, la soul électrisante des Foolish King, répandant leur rocking soul aux influences des années 60 et 70 en France, s’emparera de la scène. À partir de 23h, Frogjam, vainqueur des « Scènes croisées » et lauréat d’Action Jazz 2014, viendra avec l’énergie du funk, l’efficacité du hip-hop aux couleurs du jazz moderne, sa rythmique implacable, ses claviers, guitares so funky, cuivres et MC brûlants, mettre le feu aux remparts de Saint-Macaire.

Martine Brigot

Samedi 10 septembre de 12h à minuit, au pied des remparts festival soul, funk et pop. Entrée libre, restauration et buvette en continu. Contact : Stéphane Buin 06.08.18.40.81.