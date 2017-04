SORTIES. Le vignoble de Graves et Sauternes fête Pâques

Sur la Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes, le week-end de Pâques s’annonce ludique et gourmand. Entre chasses aux œufs et dégustation d’accords vin et chocolat, les châteaux se mettent en quatre pour faire vivre aux familles et aux épicuriens des instants savoureux.

Des chasses aux œufs au coeur des vignes

Jeu de piste au Château Jouvente

Le dimanche 16 avril de 9h à 13h, le château propose un jeu de piste qui se déroulera dans le vignoble, le cuvier et les chais. Pour arriver jusqu’au trésor, il faudra mener l’enquête d’indice en indice à travers la propriété.

Activité ouverte à tous, gratuite pour les enfants, 5€ par adulte. Contact : 05 56 62 49 69 / Le Bourg, 93, 33720 Illats.

Chasse au trésor au Château de Rayne Vigneau, Cru Classé de Sauternes

Les samedi 15 et dimanche 16 avril, de 10h à 18h, le Château de Rayne Vigneau organise une chasse au trésor avec une dégustation gratuite à la clé ! Sur ce parcours, pas d’heure fixe puisque chacun peut aller à la conquête du trésor au moment souhaité.

A partir de 5€. Contact : 05 56 76 64 05 / Le Vigneau, 33210 Bommes

Grande course aux œufs au Château de Mongenan

Le dimanche 16 avril à 15h, c’est le top départ de la course aux oeufs de Pâques organisée chaque année au Château de Mongenan. L’occasion de découvrir ce lieu atypique, son temple maçonnique unique, ses jardins remarquables et son musée du 18e siècle. A l’arrivée de la course, les participants sont accueillis avec un goûter et une dégustation pour les parents. L’après-midi se termine avec le tirage au sort du Fameux Trésor de Louis d’or en Chocolat !

3€ par enfant, 10€ par adulte. Contact: 05 56 67 18 11 / 16 Rue de Mongenan, 33640 Portets

Dégustations Familiales Vin & Chocolat

Art et dégustations en famille au Château Larrivet Haut-Brion

Le Château Larrivet Haut-Brion propose toujours quelque chose de nouveau aux visiteurs. Le samedi 15 avril, grâce à son jardin d’Ivresse en fleur, le château propose un programme appétissant au cœur de son domaine de 75 hectares.

14h – 17h : dégustations vins et chocolats

15h30 : chasse aux oeufs pour les enfants, précédée d’une animation avec une conteuse

17h : remise du Trophée Design & Wine

10€ par personne. Contact : 05 56 64 99 82 / 84, avenue de Cadaujac, 33850 Léognan

Vin, Fruits Secs et Chocolat au Château Smith-Haut-Lafitte, Cru Classé de Graves

Le samedi 15 avril, à 11h30, le Château Smith-Haut-Lafitte fait la part belle aux saveurs : découverte du château et des chais, avant de terminer la visite par une dégustation de 4 vins du domaine, accompagnés e fruits secs & chocolats créés tout spécialement pour ces vins par la maison Cadiot-Badie de Bordeaux.

45€ par adulte, tarif spécial pour les enfants. Contact : 05 57 83 11 22 / 33650 Martillac

Activité insolite : testez la peinture sur chocolat !

« Sauternes et Chocolats » à la Maison des Vignerons de Sauternes

Petits et grands pourront notamment tester la peinture sur chocolat lors d’ateliers animés par Patrick Brossard, Maître Artisan Chocolatier, avant de déguster les accords subtils du Sauternes et du chocolat.

Entrée libre tout le week-end, dégustations gratuites de 10h à 17h, atelier chocolat sur réservation le dimanche 16 avril de 16h à 18h. Contact : 05 57 31 00 89 / 2, rue Principale – Place de la mairie 33210 Sauternes.

Week-end raffiné sur la Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes

Château Le Pape, une chartreuse de rêve aux portes de Bordeaux

La chambre d’hôtes du Château Le Pape est une escale de charme sur la Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes. Durant le mois d’avril, la propriété fête Pâques en offrant à ses hôtes une boîte de chocolats élaborés avec la chocolaterie Saunion à Bordeaux.

Des vélos sont disponibles pour explorer la région, en commençant par le Château Haut-Bailly, cru classé dont la visite ainsi qu’une dégustation des vins de la propriété sont offertes dans le cadre d’un séjour.

250€ la nuit, 390€ pour la suite familiale. Contact: 05 56 64 75 11 / 25 Chemin le Thil, 33850 Léognan