Sorties : l'agenda du week-end dans le Grand Marmandais

Expositions

Marmande

- Expo au musée Marzelles, les peintures de Michelle Devaine, jusqu’au 1er juillet. Musée ouvert les mercredis, jeudis et vendredis de 15h à 18h, le samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.

- Musée des Traditions Populaires, «Ostau Marmandés», rue Labat, ouvert mercredi et samedi de 15h à 18h. Entrée 3€ pour le musée, libre pour l’exposition. Exposition des dessins humoristiques «anglo-gascons» de Perry Taylor à voir jusqu’à fin août.

- Exposition sur la première guerre mondiale aux Archives municipales ; entrée libre de 14h à 17h, du lundi au vendredi.

- Peintures de Brigitte Lainé dans le magasin Alpha 47, 98 rue de la Libération. Toute la semaine de 9h à 12h et de 14h à 19h, entrée libre.

- Au restaurant L’Ô à la Bouche, rue Clavetière, les photos de Claude Bourdos.

- Galerie de peinture Bernadette Serbat et les sculptures d’Eric Joerger, 14 rue Léopold Faye, vendredi et samedi 16h30-19h30, dimanches et autres jours sur RDV 05.53.20.91.85.

- Challenge sur la Liberté, galerie Egrégore, boulevard Meyniel, exposition de 10 artistes. Entrée libre, du jeudi au dimanche de 14h à 19h et sur rendez-vous au 06.09.05.83.80.

Lauzun

Histoire du costume de l’Antiquité à nos jours, sur rendez-vous, Hélène Dolène Durieux au 06.12.56.05.62 ou au 05.53.20.10.07

Pardaillan

Exposition de peintures au domaine viticole du Vieux Bourg. De 9h à 17h, du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.

Esclottes

Expo photo au domaine de Ferrant.

St-Pierre sur Dropt

Au moulin de Cocussotte, exposition des sculptures de Catherine Lacroix (Soulac). Tél. : 06.86.64.16.51.

Beaupuy

Les toiles de Josette Viremouneix à la bellothèque.

Vide-greniers

Fauguerolles

Vide-greniers et marché artisanal, dimanche, dans l’enceinte du Château Arago.

Auriac-sur-Dropt

Dimanche, vide-greniers sur le terrain de pétanque.

Braderie

Tonneins

Braderie du Secours Catholique, vendredi et samedi de 9h à 17h, 23, cours de l’Yser.

Vente

Gaujac

Vente flash de vêtements et accessoires, dimanche et lundi de 10h à 18h, organisée par l’association Rencontre, Partage et Solidarité de Saint-Paul, à la salle municipale.

Événement

Meilhan-sur-Garonne

Festival «Saveurs des mots», vendredi soir et samedi, à partir de 15h: ateliers, concerts, repas, dégustations…

Fourques-sur-Garonne

Exposition des 2CV, samedi à partir de 15h devant la salle des sports, pour le 15ème rassemblement du Deuch Caumont Club.

Lauzun

Remise des prix du concours de nouvelles par Pierre Bellemare et concert, vendredi à partir de 20h, sous la halle couverte puis dans les jardins de la Communauté de communes.

Duras

Vendredi, à partir de 19h sur la place du marché, fête des voisins organisée par DACOR, l’association des commerçants.

Monteton

4ème Montée historique (vieilles voitures), dimanche.

Lavergne

Fête Chasse Pêche Nature & Terroir, samedi à partir de 10h, autour du lac de Bourboux.

Miramont-de-Guyenne

Festival musical, le Show du Loup, samedi, au Saut du Loup.

Tonneins

Fête du jeu, samedi dans le jardin public, organisée par l’Amicale Laïque, de 14h30à 18h. 2€ les 7 activités.

Marmande

- Salon « Lire au jardin », samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 18h30, à la jardinerie Jay. Une trentaine d’auteurs seront présents.

- Maré Show, dimanche de 9h à 18h, sur l’esplanade de Maré. Entrée gratuite.

Casteljaloux

Fête de la pêche, dimanche au lac de Clarens.

Théâtre

Marmande

Samedi à 20h, au Petit Théâtre, «La pensée», par Paul Reulet, par l’association La Cerisaie. 5€.

Casteljaloux

Castel Comedy sur scène à la Bartère, samedi à 20h30. 6€, gratuit pour les enfants.

Gala

Lévignac-de-Guyenne

Samedi à 21h et dimanche à 15h, gala de fin d’année des 4 Saisons, à la salle des fêtes. 6€, gratuit pour les moins de 10 ans.

Samazan

Gala de la Boîte à jouer, samedi à 21h, salle culturelle.

Fauguerolles

Samedi à 20h30 à la salle des fêtes, spectacle d’Abracada’Danse. 8€ adulte, 4€ enfant.

Concert

Miramont-de-Guyenne

Emile & Images, vendredi à 20h30, au gymnase du Saut du Loup.

Tonneins

Dimanche à 14h30, en l’église Notre Dame, concert des Chanteurs du Mont Royal, avec le Rotary.

Sainte-Bazeille

- Concert des élèves des CHAM de Marmande, vendredi à 20h30, au 180.

- Concert solidaire au profit des Miss Terres, samedi à 19h30, au 180.

Castelnau-sur-Gupie

Samedi à partir de 15h, sous la halle, concert gratuit des jeunes musiciens et chanteurs.

Casteljaloux

- Loula B au casino, samedi, à partir de 19h.

- Asney en concert gratuit, vendredi à 19h30 au Grand Café.

Anzex

Les Chœurs d’Hommes en Albret, samedi à 21h en l’église, au profit de l’ADRAR.

Fêtes

Caubon Saint-Sauveur

Soirée moules-frites animée par Mickaël Vigneau, vendredi, et soirée jambon braisé, samedi, suivie d’un bal gratuit avec Nostalgie années 80.

Lavergne

Fête locale, de vendredi à dimanche: belote, fête de la chasse samedi, tir-rabbit et ball-trap, rallye équestre, randonnée pédestre.

Sport

Tonneins

Samedi à partir de 14h30, Open national nocturne de motocross.

Marmande

Vendredi, à 19h30, course en ville, au départ de la place Clemenceau.

Houeillès

Ball-trap, samedi et dimanche, au lieu-dit le Maou.

Cinéma

Tonneins

CinéCologie, au Rex, jusqu’au 14 juin: séances, interventions, exposition, dégustations.

Marmande

Tournoi de jeux vidéo Mario Kart sur grand écran, samedi à partir de 14h au Plaza.

Visites

St-Pierre-sur-Dropt

Moulin de Cocussotte, ouvert l’après-midi du mercredi au dimanche. Jardin, roue en fonctionnement, histoire du moulin et de la navigation sur le Dropt, échelle à poissons sur le Dropt. Visites guidées par un Raconteur de Pays, à 15h et 16h30. Expo de sculpture de Catherine Lacroix. Entrée: 4€, 3€ pour les groupes. Renseignements: 06.74.16.46.82.

Couthures-sur-Garonne

Gens de Garonne, site ouvert tous les jours de 13h30 à 18h y compris les jours fériés.

Duras

Le château de Duras, ouvert en juin, tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h, tél. : 05.53.83.77.32.

Marmande

« Les Jardins de Beauchamp », rue des Isserts (jardinerie Jay). Classé Jardin Remarquable. Ouvert : 9h-12h ; 14h-18h30. Fermé lundi matin. Entrée : 6€.

Grézet-Cavagnan

Château de Malvirade, 10€ à partir de 14 ans, 7€ de 6 à 14 ans, gratuit moins de 6 ans, tarif groupes. Tél. : 05.53.20.61.31.

Caubon St-Sauveur

Parc animalier du Griffon. Structures gonflables, tyrolienne pour enfants. Espace pique-nique, restauration possible sur place. Entrée 9€ adulte, 6€ 2-14 ans. Ouvert mercredis, jours fériés et vacances scolaires de 11h à 18h. Tél. : 05.53.20.23.81.

Damazan

Musée « Photo et plus », au Petit Labarère, route de Cap du Bosc. Ouvert les samedis de 15h à 18h ou sur RDV 05.53.88.76.57 ou 06.75.59.16.25. 5€/3€ 5-15 ans.

Détente

Saint-Salvy

Samedi, à partir de 18h30, animation musicale autour d’un dîner, avec la chorale de la Vallée du Lot et de la musique irlandaise, par l’association des Amis de Dominipech. Rens.: 06.03.25.49.12.

Fourques/Garonne

Baptême de l’air en ULM, tous les jours selon météo, week-ends et jours fériés, sur rendez-vous au 06.03.49.82.31.

Marmande

-Baptême de l’air et vol découverte avec l’Aéro-Club de Gascogne, aérodrome de Carpète, sur rendez-vous au 05.53.64.26.36.

Saint-Jean-de-Duras

Vols en montgolfière, visite du domaine viticole de Durand, contact : 05.53.89.02.23.

Saint-Sernin-de-Duras

« Entre Ciel et Terre », vols d’une heure en ballon. Rens. : 05.53.89.01.25.

Castelnau-sur-Gupie

Mini-golf 14 trous chez Melly-Golf, animaux de la ferme, restauration midi 12€ et soir (19€ sur réservation avec accès gratuit au mini-golf). Tél. 06.09.48.02.54.