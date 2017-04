Sorties en Sud-Gironde : que faire avec vos enfants ce week-end ?

Voici quelques idées de sorties ou d’activités à faire avec vos enfants en Sud-Gironde ce week-end.

Ateliers nature et jardin pédagogique (8 à 12 ans) par l’ Auringleta le samedi de 10h à 12h. Gratuit. Réservations au 06.79.19.38.16.

- Tous les mercredis, de 14h à 16h et de 17h à 19h, Passerelle organise un atelier gratuit pour la création de poupées en chiffons et paille qui seront exposées en ville du 8 au 20 mai. Infos au 05.56.71.92.73.

- Samedi 15, de 14h à 17h30, atelier ciné confiture et électro bidouille (dès 9 ans). Tarif : 10€. Résas au 06.45.99.83.60.

Club nature, ateliers (6 à 11 ans) chaque samedi d’avril de 10h à 12h, au 2 cours Victor Hugo. Gratuit. Résas: 06.79.19.38.76.

Atelier de sophrologie pour enfant samedi 15 avril à 14h à la salle commune. Infos: 06.63.76.74.96.

Mercredi 19, chasse aux œufs au Parc Lapios à 10h. 4€ par enfant (gratuit pour l’accompagnateur).

Chasse aux œufs dans le parc du château lundi 17 dès 10h30.

Grande course aux œufs au château de Mongenan dimanche 16, dès 15h et suivie d’une visite du château et d’un buffet. Enfants : 3€, parents 10€. Infos: 05.56.67.18.11.