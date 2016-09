Salles "Sombre dimanche" pour les Sangliers

Face à Gimont, les Sallois voulaient se refaire la cerise après leurs débuts ratés à domicile face à Morlaàs le week-end précédent. Pour ce faire, il leur fallait retrouver les vertus qui les habitaient la saison passée : la vaillance, le courage et le pragmatisme. Rien de cela n’aura été au rendez-vous à Gimont, petit village gaulois du Gers d’où les Girondins ont ramené une défaite logique (22-6), une défaite à zéro occasion d’essai qui inquiète forcément Loris Bertazzo :

« Nous sommes très loin du compte, disait-il un brin dépité après coup. Notre conquête est trop moyenne, tout comme notre défense d’ailleurs. En plus nous ramenons des blessés. Sombre dimanche. »

Et les Sallois vont pourtant rester au contact jusqu’à la mi-temps (11-6). On se dit alors, et malgré les qualités de cœur des Gimontois, qu’une deuxième mi-temps de qualité peut permettre aux visiteurs de réussir le coup qu’ils étaient venus faire. Il n’en sera rien. Les locaux doubleront leur capital points alors que les Sallois resteront muets. Plus inquiétant sur la forme que sur le fond, ce nouveau revers est à minorer car il fait suite à un déplacement. Mais dans une poule où les grosses cylindrées sont nombreuses, les points pris à l’extérieur ne seront pas légion. Et ce n’est pas la réception de Fleurance ce week-end qui est faite pour rassurer…