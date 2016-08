Langon L'ouverture du club libertin fait jaser en ville

Que ce soit sur le marché, chez le coiffeur, au café, c’est le sujet numéro un des conversations des Langonnais. Celui qui fait le buzz et fait davantage monter la température cet été. L’ouverture du premier club échangiste de la ville : « Le Mayerling ». Premier constat sur le marché vendredi, les hommes en parlent plus volontiers que les dames qui restent plus… dubitatives dirons-nous.

Le club privé « Le Mayerling » propose dans un sobre hangar jaune, route de Villandraut, près de la zone industrielle la Châtaigneraie, un espace bar avec une cabine de dj, un « comptoir à zizis » -un espace avec un mur percé de trous où les hommes retrouveront ces dames, inspiré peut-être de la chanson tropicale de Francky Vincent « Tu veux mon zizi ? » -, une « chambre à câlins », des boxes encore, un jacuzzi…

Le sexe c’est la vie !

« Tant mieux, il y a des clubs échangistes à Bordeaux, ça fait boîte de nuit », se réjouit Serge, la cinquantaine, sur le marché. « Le patron a raison. On ne va pas se plaindre de l’ouverture d’un commerce… Euh pardon, d’un établissement. » Son copain Alain n’y voit pas le diable non plus : « Ça embête qui ? C’est plutôt ville morte ici, si on peut l’animer un peu… Le sexe et la bonne bouffe, c’est la vie ! » Le petit groupe rigole.

