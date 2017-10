L’association des parents d’élèves de Castets et Castillon organise une manifestation autour d’Halloween : rendez-vous à la salle des fêtes de Castets le mardi 31 octobre à partir de 17h.

Des jeux et un bal des sorcières, avant le défilé dans les rues du village et bien sûr l’élection du meilleur déguisement et des plus beaux costumes. Dans une ambiance festive, vente de tapas, barbe à papa etc : venez nombreux pour fêter Halloween avec les parents d’élèves !