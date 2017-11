Jeudi 16 novembre, le Beaujolais nouveau et le Gaillac primeur faisaient leur arrivée sur Marmande et partout en France. Chez William Perletti (Saveurs des Vins, zone de Bley Sud) on ne manque jamais l’occasion de célébrer ce qui reste un moment festif dans la vie des cavistes et des amateurs de ce vin nouveau; Plusieurs dégustations ont été proposées, du Beaujolais-village, du Gaillac primeur, le tout autour d’un sympathique buffet.

Contact: Saveurs des Vins 05.53.20.50.60.