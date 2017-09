A l’appel des syndicats CGT, FSU et Solidaires, une nouvelle manifestation est organisée ce jeudi 21 septembre à Marmande (rendez-vous fixé à 15h, place Birac),dans le cadre d’une journée d’action nationale contre la réforme du Code du travail voulue par le gouvernement. Selon un communiqué signé des trois organisations, «Le gouvernement veut détruire le Code du Travail, créé pour défendre les travailleurs et gommer au maximum les conquis sociaux issus des luttes ouvrières. Après la mobilisation réussie du 12 septembre, les salariés, avec leurs organisations syndicales, doivent amplifier le rapport de force». Les syndicats insistent: «C’est la fin annoncée du Code du travail, socle commun pour tous, c’est le retour au patronat divin avec une possibilité de baisse des salaires, de la flexibilité et des licenciements facilités. C’est aussi la hausse de la CSG pour les retraités et les fonctionnaires. c’est aussi la baisse de 5€ des APL».