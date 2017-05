La communauté de communes Sud-Gironde a adopté un avis de principe pour une participation financière à hauteur de 159.750€ correspondant à 37,5 % du montant prévisionnel de l’aménagement du parking de la gare de Langon appartenant à la SNCF. Deux élus délégués de Saint-Loubert et Léogeats se sont abstenus et le délégué de Saint-Pierre-de-Mons s’est prononcé contre.

64,6 % des abonnés habitent sur le territoire de la CdC

Le financement des travaux a été l’objet de plusieurs courriers entre la CdC, la Région et la SNCF. Cette dernière est propriétaire du terrain et aura la maîtrise d’ouvrage. Elle demandait une participation partagée pour engager les travaux. La participation de la CdC a pris en compte le récapitulatif des communes de domiciliation des abonnés du TER Aquitaine qui prennent le train en gare de Langon. 64,6 % des abonnés habitent sur le territoire de la CdC dont 19,3 % à Langon.

Deux conditions

« C’est une déclaration d’intention de payer 37,5 % de la somme que l’on nous demande », commente le président de la CdC Philippe Plagnol. « On a pris les gens qui travaillent à ce jour réellement et qui fréquentent notre CdC. Nous demandons deux conditions avant de signer : que la SNCF s’engage à ce que le parking reste gratuit et qu’elle en assure l’entretien. J’ai écrit à Alain Rousset, président de la Nouvelle-Aquitaine dans cette direction. Il reste une participation de 35 % à se partager entre les CdC du Bazadais, du Réolais et à la limite du Lot-et-Garonne. C’est la Région qui verra comment elle fait. »

190 places de stationnement

Renaud Lagrave, vice-président du conseil régional, chargé des infrastructures, a évoqué lors d’une réunion de ligne à Marmande « que 190 places de stationnement sur le terrain qui appartient à la SNCF sont programmées à court terme ».

Quand les aménagements pourront-ils être réalisés ? Philippe Plagnol estime que « les études de travaux ne sont pas difficiles à faire : il faut prévoir les entrées, les sorties, le traçage et un bon éclairage. Un ingénieur peut les réaliser rapidement. » Des travaux pour 2018 ne semblent pas impossibles.