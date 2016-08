La Réole Simone revient péter les watts pour une quatrième édition

Simone pète les watts est de retour à La Réole le week-end des 2 et 3 septembre. Il va regrouper cette année 18 groupes de tous styles pour offrir deux jours de musique et d’ambiance festive aux spectateurs. Tous les concerts seront visibles car les deux scènes extérieures joueront en alternance.

Une programmation pour tous

« La programmation est vraiment éclectique et même si on est catégorisés dans l’esprit rock, il y aura aussi du reggae, de la country-folk, du disco-soul et pleins d’autres styles à découvrir » explique Gaëtan, un des organisateurs de l’événement. Il ajoute également qu’ils sont « très fiers d’avoir pu faire venir des véritables OVNIs musicaux comme Mary l*Astérisk ou Fatty et Shorty Ramone. Cette programmation plaira à tous les curieux, amateurs de musique, amateur de bières, etc. C’est un festival populaire. »

Les groupes qui seront présents sont tous du grand Sud-Ouest. Une particularité du festival est le fait qu’il n’y a pas de loges et que les groupes passent le festival avec les spectateurs. « Tout le festival reste humain et convivial » précise le jeune organisateur.

De la musique, mais pas seulement

En marge des concerts, les festivaliers pourront déambuler dans le marché de créateurs qui regroupe 30 exposants, boire une bière à la buvette ou même se restaurer. Ces points proposeront des produits bio et locaux et « il y en aura pour ceux qui mangent de la viande, mais aussi les végétariens », ponctue Gaëtan. Entre les différentes prestations, des DJ sets se feront entendre pour éviter tout temps mort. De plus, le samedi, percussions et théâtre d’improvisation animeront l’après-midi.

Pour le bon fonctionnement du festival, une vingtaine de bénévoles participeront à cette édition.

Le festival ouvre ses portes à 17h le vendredi 2 septembre et à 16h le samedi 3 septembre. Possibilité de dormir au camping municipal (10 min à pied).