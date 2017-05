Simone Gény est née en Champagne et comme les vins de sa région, elle pétille ! Le 1er juillet, elle soufflera ses 86 bougies et six fois grand-mère, elle fait remarquer avec humour:

Je suis restée bloquée sur l’adolescence.

Auteur-compositeur interprète et humoriste, elle a aussi participé à de nombreux « Paris Cap Nord le raid 100% photo » organisé par le journaliste Philippe Boucher.

Elle a longtemps vécu en Afrique, avec ses parents à Dakar, mais aussi à Saint-Louis du Sénégal. Elle travaille dans le secrétariat puis se marie avec un militaire avant de rentrer en France à Marseille où elle élève le plus souvent seule ses trois enfants.

La Bieujacaise chante encore dans les maisons de retraite ou les repas du troisième âge.

