Pendant deux jours, La Réole va se tourner vers ses seniors et ceux de l’ensemble du territoire pour le salon de la Silver économie. Ce dernier rassemble de nombreux spécialistes dans différents domaines qui vont soulever des interrogations, dévoiler des innovations technologiques ou encore aiguiller le grand public intéressé par cette démarche avec des conférences, des ateliers ou encore des zooms sur des métiers et formations.

Des pôles ouvert au grand public

Dans les couloirs de la mairie, le grand public pourra se déplacer de pôles en pôles en accès libre pour mieux comprendre les enjeux et les nouveautés en termes d’habitat, de santé et médico-social, de transport et mobilités adaptés, de bien-être et d’autonomie et maintien à domicile. Pour chaque endroit, plusieurs exposants pourront renseigner les intéressés. Cela se déroulera uniquement jeudi de 9h30 à 17h. En plus de cela, seulement l’après-midi, de 14h à 18h, un forum prévention seniors sera installé avec là encore, différents pôles, autour des acteurs de l’éducation thérapeutique du patient et un second avec des acteurs de la prévention.

Le lendemain, de 9h30 à 13h, Pôle Emploi organisera une bourse de l’emploi avec 28 postes à pourvoir sur l’ensemble du territoire sud girondin. 13 recruteurs locaux seront sur place. S’ajoutent à cela des pôles pour se renseigner autour de l’orientation professionnelle, de la création d’entreprise ainsi que de la mobilité autour de ces emplois.

Des ateliers et des zooms

Pour la partie grand public du salon, ce n’est pas tout ! En effet, des ateliers sont proposés tout au long de la manifestation. Le jeudi, de 14h à 15h, la question portera sur le modèle économique des entreprises de la Silver économie avec des retours d’expériences, suivi, de 16h30 à 17h30, d’un atelier à propos de l’achat public et la Silver économie. Le vendredi, de 10h à 11h, les nouvelles technologies seront au centre de l’atelier avec un questionnement sur l’amélioration de la communication entre les acteurs et la prise en charge de l’usager. En après-midi, ce seront des ateliers découvertes de 30 minutes qui rythmeront le salon de 14h à 18h. Attention toutefois, il est obligatoire de s’inscrire pour participer à ces différents moments (sur le site du Pays Haut Entre-Deux-Mers ou par téléphone au 05.56.61.53.10).

En plus de cela, des zooms sur différents métiers permettront de mieux répondre aux interrogations de ceux qui aimeraient se lancer. Ainsi, le premier zoom portera sur l’accompagnement des seniors vers une continuité et amélioration de services entre domicile et structures et le second autour de l’adaptation des compétences au service des seniors (inscription par mail obligatoire à emalangon.33025@pole-emploi.fr).

Conférences et animations

Enfin, le salon de la Silver économie ne serait pas ce qu’il est sans conférences et débats ! Le premier rendez-vous interviendra jeudi, de 15h à 16h, avec pour thème “Seniors, soyez acteurs de votre santé”. Le second se déroulera le même jour, en soirée, de 20h à 22h, animé par Stéphane Viacciani, autour de la transition démographique, l’évolution de l’économie et de l’emploi aujourd’hui et demain. Il est à noter que des animations mettront en avant plusieurs dispositifs comme le bus numérique ainsi que l’api adi bus qui aident à l’éducation à la prévention et au numérique qui seront en visites libres et proposeront des ateliers découvertes.